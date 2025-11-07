“¡Y si no les gusta, cámbiense de canal!”: José Antonio Neme y su descargo tras robo a Jaime Leyton

No han sido días fáciles para Jaime Leyton. En la jornada del jueves, el meteorólogo sufrió un millonario al interior de su domicilio.

«Para nosotros sigue la vida común y corriente, en que yo afortunadamente tenía mi día libre. Eso sí, en vez de dedicarlo al descanso, hay que dedicarse a reparar rejas, pensar que si voy a poner alarma o si tengo que comprar una puerta blindada», explicó el hombre del tiempo al momento de hablar con la prensa.

El profesional de Mega conversó con Mucho Gusto, donde entregó detalles del lamentable suceso y de los artículos robados por los antisociales.

En ese contexto, su colega, José Antonio Neme, intervino, y fiel a su estilo, se desahogó frente a las cámaras sin guardarse nada.

El descargo de José Antonio Neme

En medio de la transmisión del matinal, el comunicador comenzó diciendo que: «No podemos seguir eternamente en un espacio descriptivo desde esta tribuna. Yo sé que la gente quiere saber y está muy bien tener a don Jaime, lo agradecemos, pero eso lo único que hace es que, quienes tienen la responsabilidad de solucionar este problema, eluden su culpa».

Además, agregó notoriamente enojado que: «Esto ya lo hemos visto una y otra vez. Dicen ‘ah, es que Neme está insufrible’, claro que estoy insufrible y me voy a poner más insufrible. ¡Y si no le gusta, cámbiense de canal, porque para mí esto es insufrible!».

“Uno, todos los meses paga IVA, paga impuestos al Estado para que el Estado entregue prestaciones de vuelta, y una de esas prestaciones es la seguridad. Y si no hay, es porque se están robando la plata de los bolsillos de los chilenos. Don Jaime paga contribuciones, IVA, impuestos sobre la renta y de vuelta no recibe nada. Porque durante horas pudieron sacar sus cosas sin que nadie hiciera nada», continuó.

Para cerrar, el periodista de Mega aseguró que: «El derecho a la seguridad debería ser la idea central de esta campaña presidencial, pero los candidatos están hablando de cosas que no le importan a nadie»

