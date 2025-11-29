«Es un saco de hue…» y «más fome que la cresta»: Vasco Moulian arremetió sin filtro contra reconocido bailarín de la TV

Vasco Moulian volvió a hacer polémica, esta vez, fuera de las pantallas, y de Fiebre de Baile. El rostro de Chilevisión conversó con Danilo 21, en su podcast «Juzgamos y Nos Funamos«, donde respondió con todo a Neilas Katinas, bailarín, exintegrante de Rojo, entre otros programas.

Neilas Katinas criticó duramente el rol de Vasco Moulian como jurado de Fiebre de Baile, y dijo: «Solo me imagino que tipo de ‘trabajo’ hace Argandoña y Vasco, y eso es suficiente para no ver el programa. Yo ya trabajé con ellos y lo sé, de baile no saben absolutamente nada«.

Vasco Moulian arremetió sin filtro contra reconocido bailarín de la TV

En la conversación con Danilo 21, reflotó el tema, y Vasco Moulian ironizó con su excompañero en Rojo, Neilas Katinas: «¿Qué será de él? ¿Qué estará haciendo?». Incluso, aseguró que el bailarín hace clases a un grupo pequeño de personas.

«Es un maric… Pero no un maric… homosexual. Es un maric… sonriente. Es un saco de hue…«, disparó Vasco Moulian. Ante el impacto de Danilo 21, le preguntó a Vasco por su trabajo juntos.

Según Vasco Moulian, eso era lo más triste, ya que anteriormente tenían una buena relación.

«Debe ser tan fuerte lo que siente. Imagínate un bailarín como él, que no tiene raja idea de televisión, fome como jurado, plano. Mucho más fome que la maestra (Edymar)», agregó el jurado de Fiebre de Baile.

Pero no quedó ahí, ya que Vasco Moulian tiró el último repaso al bailarín: «Ese weón del Neilas es más fome que la cresta. Si es que piensan hacer un programa de concursos y copiarnos los otros canales, se pasarían de giles si lo invitan. Sí es muy fome«.

