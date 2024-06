Este fue el particular objeto en el que Don Francisco gastó su primer sueldo: «De niño nunca lo pude tener…»

A través de sus redes sociales, Mario Kreutzberger, popularmente conocido como «Don Francisco», compartió con sus seguidores una historia muy personal de su vida, donde el rostro de televisión sorprendió revelando que hizo con su primer sueldo.

Mediante Instagram, el presentador de la Teletón apareció en un video donde cuenta una anécdota inédita y reveló que usa la misma billetera desde que tiene 18 años, y fue en ella donde guardó su primer sueldo.

El icónico conductor de «Sábado Gigante» partió diciendo que «esta billetera la tengo desde que tengo 18 años».

Además, confesó que «la he reparado todas las veces que se pueda y seguramente aquí va a entrar mi último sueldo».

Con notoria nostalgia, Don Francisco guarda su billetera como un tesoro y ha sido parte de toda su carera. «Para mí, guardar esta billetera es parte importante de la historia de mi vida», agregó.

Este fue el objeto en el que gastó su primer sueldo

Luego de contar la emotiva historia, Mario Kreutzberger se la jugó con una gran revelación con respecto a su primer sueldo. «El primer sueldo me lo gasté comprando un tren eléctrico porque de niño nunca lo pude tener», comentó.

En ese contexto, confesó que supuestamente el tren era para su hijo de 8 meses, pero la compra tenía otra intención, y que era para su niño interior. «Lo había comprado para mi hijo, que no tenía idea de lo que era un tren eléctrico», dijo en modo de broma.

Luego de subida la publicación, los cibernautas no demoraron en reaccionar y compartir sus propias historias, revelando que hicieron con su primer sueldo.

«Mi primer sueldo se lo di a mi mamá y le dije nunca más nos vamos a acostar sin comer», «Con mi primer sueldo le compré despensa a mi mamá, me sentí feliz haciéndolo» y «Mi primer sueldo de verdad, fue completito para comprarle un televisor a mi madre, que en el momento no tenía. Lo cuidó mucho. Y yo me sentí feliz de poder regalárselo», fueron algunos de los comentarios.