Angélica Castro se quebró tras hablar de Eduardo Cruz-Coke: El emocionante homenaje de Teletón a los fallecidos este año

La Teletón interrumpió su transmisión durante la tarde de este sábado, para rendir un homenaje a los rostros del espectáculo que partieron este año.

Angélica Castro fue la encargada de presentar este espacio, y comentó de entrada: «Queremos hacer una pausa. Invitarlos a ustedes, también, a vivir este momento para recordar a compañeros, artistas, comunicadores y amigos que han sido parte entrañable por años de esta gran obra y que este año 2025 nos han dejado«.

«Ellos han marcado una huella profunda en cada uno de nosotros. Siempre los tendremos en nuestro corazón y siempre estarán vivos en nuestra memoria», agregó.

El emocionante homenaje de Teletón a los fallecidos este año

Tras el anuncio, corrieron imágenes de Willy Benítez, Tommy Rey, Miguel «Negro» Piñera, Teresita Reyes, Héctor Noguera, y el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke. Cabe recordar que Cruz-Coke fue asesinado en un crimen reciente, del que aún no se tiene completa claridad.

Finalizado el homenaje, Angélica Castro tomó la palabra: «Emociona mucho ver estas imágenes. Eduardo no solamente era un gran camarógrafo, era un gran realizador. Alguien que conocí por muchos años, desde los inicios de mi carrera».

«Eduardo es quien dejaba su corazón en cada una de esas historias. Muchas de esas historias que ustedes se han emocionado hoy, es él quien entregaba todo su amor para que ese testimonio brillara, para que ese testimonio tomara vida», reveló la actriz.

Para cerrar, Angélica Castro reveló que Eduardo Cruz-Coke fue un gran colaborador de Teletón: «Pido un aplauso para nuestro amigo, que además, ha sido parte de todo un equipo, de todos los que son la familia Teletón. No solo como el gran amante de esta obra, sino que también como un padre, que estuvo con su hijo, por años, siendo parte de esta gran obra«.

