Tras polémicos dichos de Nano Calderón contra Kel: ¿Quién es Alejandra Álvarez?

Nano Calderón lanzó graves acusaciones contra su hermana, Kel Calderón. En el enfrentamiento de estos dos salió el nombre de Alejandra Álvarez.

“No sé para qué le cuentan algo tan personal a una mina que filtró fotos xxx de Alejandra Álvarez, sin importarle hasta los hijos de ella. Dos dedos de frente. Eso ya dice mucho de una persona”, dijo Nano en sus historias.

“Quien las filtró fue Kel, por si aún hay alguien con alguna duda. Años diciéndolo y le van a contar algo a ella”, agregó el hermano chico.

Recordemos que el origen de estos problemas parte por la filtración que hizo la madre de ambos, Raquel Argandoña del embarazo de Melina Noto y Pangal Andrade.

Al volver a ser tema, te recordamos que esta mujer es una ex farandulera, que tuvo participación como opinóloga en varios programas. Su relevancia la obtuvo cuando fue pareja de Hernán Calderón, padre de los hermanos en disputa.

Ella, junto al abogado, viajaron el 2007 a Argentina, por su cumpleaños, momento donde se tomó fotos más atrevidas.

“No me parece bien que quiera bailar el caño cuando quieres meter a tus hijos a un colegio católico”, manifestó la ex de Hernán Calderón.

Esta declaración desató el enojo de “la fiera”, que convocó a una rueda de prensa y anunció que las fotos íntimas de Álvarez estarían subidas al internet.

Apenas pasó esto, las miradas apuntaron a Kel Calderón como la culpable, al acceder al computador de su padre y filtrar las fotos.

Posterior a este vergonzoso hecho que la hicieron vivir, desapareció de la pantalla hasta 2019, donde salió en un programa a comentar que había sido diagnosticada con la enfermedad de Chagas.