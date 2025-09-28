«Su rutina me transformó la vida»: humorista de Coliseo emocionó a Pamela Leiva hasta las lágrimas con su historia

La noche de ayer se vivió el estreno de la nueva apuesta humorística de Mega, «Coliseo». En el programa, humoristas emergentes deberán convencer al jurado (Pamela Leiva, Jorge Alis, Myriam Hernández y Álvaro Salas) con su rutina, y competir por el premio mayor, un espacio en el Festival de Viña del Mar.

En medio del capítulo, apareció la humorista peruana Isa Chávez, quien señaló que se dedica a ser nana puertas adentro, y empezó en el humor hace poco. Luego de su exitosa rutina, sorprendió a Pamela Leiva, al decirle que ella fue su inspiración.

Humorista emocionó a Pamela Leiva hasta las lágrimas

Luego de terminar su rutina en el programa, la cual fue aprobada por el jurado, Isa Chávez contó un poco más de su historia. Según ella, todo comenzó cuando no sabía lo que era el Festival de Viña del Mar, por lo que su jefe le puso una televisión en su cuarto, para que pudiera verlo.

«Yo, planchando la ropa, doblando los calzoncillos, escuchando a la bichota. Minutos más tarde apareció Pamela Leiva con su rutina que me transformó la vida«, comentó.

«Y ahí pude escuchar y decir: ‘Sí, más allá de las palabras de: solamente puedes limpiar y lavar y cocinar, hay una oportunidad de brillar’«, agregó, emocionando a Pamela Leiva.

En el emotivo momento, Pamela Leiva se levantó de su silla y se dieron un tremendo abrazo. «Me emociona escucharte Isa, porque yo también fui nana puertas adentro, y también salí escondida a un casting, y ese casting a mí me cambió la vida«.

«La verdad que a veces cuando en la vida te toca difícil, y estás en trabajos que a veces te tocan nomás, es lindo tener esa fe y esa esperanza. Me emociona mucho verte aquí, me emocionó mucho escucharte, me siento muy identificada contigo. Y confía, porque todo está aquí (cabeza), y aquí (corazón). Cuando uno cree en sus sueños de verdad que se hacen realidad«, cerró Pamela Leiva.

También podrías leer en tu Radio Corazón: «En vez de enfrentar el problema…»: Karen Paola reveló los motivos que llevaron a su separación con Juan Pedro