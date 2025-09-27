«En vez de enfrentar el problema…»: Karen Paola reveló los motivos que llevaron a su separación con Juan Pedro

Karen Paola estuvo la noche de este viernes en «Hay Que Decirlo Prime«. En conversación con Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz, la cantante se sinceró sobre lo más reciente de su carrera, y su relación con Juan Pedro.

En medio de la conversación, la intérprete de «Ven Ven Ven» reveló las razones del mediático quiebre de la pareja, que llevaba muchos años juntos.

Karen Paola reveló los motivos que llevaron a su separación con Juan Pedro

Así, Karen Paola comenzó con su testimonio: «Hay muchas canciones que dicen que no se puede vivir del amor y es triste porque uno cree que sí, porque el amor todo lo puede y es lo que efectivamente mantiene cualquier relación proyectada para el futuro, pero también hay otras cosas que estaban pasando alrededor, en los dos».

«Había cosas que teníamos que trabajar ambos, por separado«, comentó.

Respecto a su tiempo como pareja, Karen Paola aseguró: «Nosotros nos criamos juntos, teníamos 17 años, muy chicos nos fuimos a vivir juntos… criamos a un niño maravilloso, gracias a Dios».

«Los dos estábamos pasando por momentos muy difíciles emocionalmente«, complementó.

En cuanto a las razones de su separación, Karen Paola reveló: «Yo estaba remando por un proceso emocional muy duro que, lamentablemente, chocaba mucho con el proceso emocional de él. A eso agrégale que yo estaba en un momento laboral muy intenso, yo no paré».

En esa misma línea, explicó en el programa: «Juan Pedro es una persona que le gusta mucho compartir, el contacto y la comunicación. Yo estaba muy para adentro conmigo, por el alejamiento de mi mamá y todos los fantasmas llegaban a mi corazón, a mi cabeza».

Para cerrar, Karen Paola confesó: «soy de esas personas que en vez de enfrentar el problema y sentarme a conversar, huyo, esa es mi herramienta y sistema de defensa, Juan Pedro es al revés«.

