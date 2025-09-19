Parada Militar 2025: Así puedes seguir la transmisión de la ceremonia en Parque O’Higgins

En estos momentos, se está llevando a cabo la tradicional Parada Militar. Instancia en la que se conmemora el Día de las Glorias del Ejército.

Es importante mencionar que desde 1896 que esta ceremonia se lleva a cabo de manera ininterrumpida en nuestro país.

A partir de las 11:00 horas que se está realizando la Parada Militar 2025, que tiene lugar en el Parque O’Higgins. Vale señalar que la actividad suele extenderse por aproximadamente dos horas y media.

En esta instancia, se congregan miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes desfilan frente a las máximas autoridades del país, encabezadas por el Presidente Gabriel Boric. Se estima la participación de más de 8 mil efectivos en esta ceremonia.

Así puedes seguir en vivo la Parada Militar 2025

Muchas personas asisten al Parque O’Higgins para estar presentes en la Parada Militar. No obstante, quienes no pudieron ir, tienen la opción de verlo mediante la pantalla chica.

Resulta que esta instancia es transmitida en Cadena Nacional por todos los canales de televisión abierta. Asimismo, te dejamos la transmisión online.

Desvíos y cortes de calle

Cabe destacar que, con motivo de la Parada Militar, se tomaron medidas como cortes de calle. Desde las 07:00 horas de este viernes 19 de septiembre se están realizando diversos cortes de calles en el perímetro del Parque O’Higgins y el Club Hípico, en la comuna de Santiago. Debido a esto, ni vehículos particulares ni el transporte público podrán circular en este perímetro:

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins

Av. España

Avenida Blanco Encalada

San Alfonso

Centenario

Isabel Riquelme

San Diego

Tarapacá

Lord Cochrane