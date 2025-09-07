  • EN VIVO

Auditora confundida contó en El Chacotero Sentimental cómo su mamá se metió en su relación: «se sirvió a mi pareja y en mi cara»

El Rumpy recibió la llamada de una auditora que le contó en El Chacotero Sentimental, cómo su pareja le fue infiel con su mamá, y para peor, ella lo vio, lo perdonó, y se casó con él.

07 Sep, 2025. 19:19 hrs

