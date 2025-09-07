Auditora confundida contó en El Chacotero Sentimental cómo su mamá se metió en su relación: «se sirvió a mi pareja y en mi cara» El Rumpy recibió la llamada de una auditora que le contó en El Chacotero Sentimental, cómo su pareja le fue infiel con su mamá, y para peor, ella lo vio, lo perdonó, y se casó con él. 07 Sep, 2025. 19:19 hrs Por Sebastián Contreras También podrías leer en tu Radio Corazón: «No cualquiera llega ahí»: La respuesta de Sammis Reyes a la polémica declaración de Claudio Bravo en su contra VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega anunció que podrían volver las lluvias esta semana Auditora le contó al Rumpy cómo sedujo a un hombre sin saber que era casado y le sacó 4 palos: «El estafador resultó estafado» Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega pronosticó lluvias para la próxima semana ¡Tremendos! Radio Corazón recibió a Los Viking’s 5 en una nueva edición de El Club de la Cumbia Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega anunció que podrían volver las lluvias esta semana Contenido patrocinado