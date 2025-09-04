¡Directamente desde Colombia a El Club de la Cumbia! A días de las Fiestas Patrias, Luis Lambis interpretó sus mejores canciones en Radio Corazón

Hoy es jueves, y eso significa que hay Club de la Cumbia en Radio Corazón.

Todas las semanas diversos artistas nos visitan para hacer bailar a los auditores de la Número Uno de Chile. En esta ocasión, y a dos semanas exactas para el dieciocho de septiembre, nos visitó Luis Lambis.

Y es que no podía ser otro, la emblemática voz colombiana de la cumbia interpretó sus mejores éxitos en La Corazón Toca Doble, donde no faltó el bailoteo de la mano de la música tropical.

¿No pudiste ver esta sesión en vivo? Tranqui, porque acá te la traemos para que la rememores y la escuches en estas Fiestas Patrias.