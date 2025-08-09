«Les estoy muy agradecido, porque ellos me eligieron»: Hugo Valencia se sinceró sobre ser adoptado y la relación con sus padres

Hugo Valencia es uno de los invitados para el capítulo de este sábado en «La Divina Comida«. El programa de Chilevisión que mezcla comida y conversación, contará con la presencia también de Fernando Kliche, Monty Torrent, y la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

En medio de la conversación, Hugo Valencia se sinceró sobre la relación con sus padres, y se emocionó al contar su historia.

Hugo Valencia se sinceró sobre ser adoptado y la relación con sus padres

Según consignó La Cuarta, en el capítulo de hoy de «La Divina Comida«, Hugo Valencia vivirá un emotivo momento al hablar de su historia. Sobre todo, al revelar que fue adoptado por sus padres:

«Yo digo que ellos me eligieron porque yo soy adoptado. Y cuando hablo de eso, hablo con emoción, porque mi vida podría haber sido muy distinta«.

«Yo creo que el hombre que soy, la persona que soy, se lo debo a ese momento. Al que ellos no sé si de manera consciente o inconsciente dijeron, nosotros no solo queremos ser los papás de Hugo«, agregó.

También, Hugo Valencia comentó la relación con su mamá: «Mi mamá a mí me dijo ‘yo a ti, no te parí. No te sacaron de dentro de mí, pero tú eres mío, siempre fuiste mío’. Y yo también lo veo así, son mis papás«.

Además, contó cómo fue cuando le reveló su homosexualidad a sus padres: «No sé si perdí el tiempo, pero fue tan bonito el momento cuando se lo conté a mi mamá. Fue la última. Mi mamá estaba tan emocionada y tan contenta cuando le conté. Ella me dijo algo que, probablemente, todos los gays que le han contado a sus padres le dijeron: ‘yo ya lo sabía’».

Para cerrar, Hugo Valencia le mandó un lindo mensaje a sus padres: «Mi mamá, mi papá, los dos son geniales, yo los quiero mucho, les estoy muy agradecido, porque ellos me eligieron«.

