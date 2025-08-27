Periodista de Mega se quiebra en vivo luego de anunciar mortal tiroteo en colegio de Estados Unidos: «Qué fuerte, disculpas…»

Durante la jornada de este miércoles, Marienne Schmidt de Mega protagonizó una comentada situación en el noticiero.

En este contexto, es que la comunicadora no aguantó las lágrimas luego de informar un trágico suceso: Un tiroteo en Minnesota, Estados Unidos.

En medio de la balacera murieron dos niños, uno de 8 años y uno de 14 años, además, informó que hay 14 menores heridos.

La reacción de Marienne Schmidt tras comunicar tragedia en Estados Unidos

Asimismo, mientras relataba el suceso y escuchaba a los testigos de la tragedia, Schmidt rompió en llanto.

«Perdón, me emocioné. Lo que pasa es que tengo una hija que también va a hacer un intercambio, va a ir a un colegio católico en Estados Unidos y este es un problema grave que está enfrentando ese país», le explicó a Rodrigo Sepúlveda.

Rápidamente, pidió disculpas a los televidentes y a su colega: «Disculpen, me conecté mucho con lo que está pasando con esta comunidad, qué fuerte, disculpas”.

«Uno tiene que ser profesional e informar. Lo que está ocurriendo ahí es gravísimo, hasta ahora las autoridades no han revelado la identidad del atacante que murió de un disparo que se autoinfligió, él se quita la vida y tiene cerca de 20 años de edad«, reflexionó profundamente.

La periodista volvió a su rol de inmediato, y siguió detallando el caso. «Es un incidente que ocurrió en la avenida número 54, donde la escuela está junto a esta iglesia, porque normalmente los colegios católicos también tiene su propia capilla o iglesia. Los niñitos estaban rezando cuando él perpetra este ataque, previo a entrar a las aulas», comunicó la profesional de Mega.

