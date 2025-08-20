La Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins: Fechas, precios y artistas para el gran evento de Fiestas Patrias

No queda nada para las esperadas Fiestas Patrias, y los chilenos se preparan para celebrar con todo.

En ese contexto, un evento al que no puedes faltar es la fonda que cada año se celebra en el icónico Parque O´Higgins, que en esta ocasión lleva como nombre La Gran Fonda de Chile.

La cita tendrá como fecha del 17 al 21 de septiembre, y se inaugurará la noche del 16 de septiembre con el clásico pie de cueca de Gabriel Boric, que estará acompañado de Mario Desbordes, alcalde de Santiago.

Respecto a la seguridad, Desbordes fue enfático: “Vamos a tener accesos controlados, detectores de metales, presencia de Carabineros, seguridad privada contratada por la productora y un equipo municipal desplegado. Todo para que esta fonda, la más grande de Chile, sea un espacio seguro, familiar y de diversión. Queremos que todos lo pasen espectacular”.

Como es de costumbre en el recinto, estará presente el cuecódromo, juegos y actividades para los más pequeños y más de 300 puestos con gastronomía típica y bebestibles.

Estos son los artistas que se presentarán en La Gran Fonda de Chile

El evento contará con la participación de varios artistas, así que hay para todos los gustos.

Entre los que destacan se encuentra Zúmbale Primo, Los Vásquez, Amar Azul, Leo Rey, Los Viking 5, Los Charros de Lumaco, Cachureos, Lucky Brown, King Savagge y más.

Las entradas ya están disponibles y las puedes adquirir a través de Ticketplus. El precio de la venta general es de $16.000 adultos y $13.000 niños y adultos mayores.

Además, hasta el 31 de agosto existe la opción de preventa: $11.500 y $8.050.

