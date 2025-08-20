Horacio Saavedra reveló que famosa cantante fue a su casa y quedó «entusiasmada» al ver su colección de películas triple X

Recientemente, y luego de la venta de su colección musical, Horacio Saavedra visitó los estudios de radio ADN.

En esa instancia habló de su carrera y reveló varias anécdotas que ha vivido a lo largo de los años.

Sin embargo, impactó a todos con una revelación inesperada. Esto ocurrió cuando le preguntaron por su colección y el motivo de deshacerse de sus cosas luego de tanto tiempo.

Ante la pregunta, el director de orquesta señaló que «nunca pretendí ser un coleccionista, me daba por etapas cuando joven, cuando viajaba. Coleccionaba llaveros, cajas de fósforos, tonteras».

La peculiar colección de Horacio Saavedra

Asimismo, en medio de la conversación, aseguró que tenía otra colección: Videos triple x y revistas Playboy.

“Otra parte lúdica mía era que coleccionaba los Playboy, y las películas triple X, que aquí no existían», agregó.

Los locutores se sorprendieron y quisieron saber más detalles de la particular anécdota de Horacio Saavedra.

Fue entonces que recordó una gran historia, esto cuando era partícipe de «Vamos a ver», icónico programa conducido por Raúl Matas.

El “maestro” contó que una invitada de la época fue Grace Jones, y conocieron su hogar: «vino una cantante, Grace Jones, después se me ocurrió ir a mi casa con todos«, señaló.

En esa ocasión descubrieron su colección de contenido erótico: «En la casa agarraron papa y les dio con ver esas películas», contó en Ciudadano ADN.

Cabe destacar que en su domicilio se encontraba la gran mayoría del equipo, incluidos directores y gerentes del canal.

«¿Vieron peliculas XXX con Grace Jones?», le consultaron.

«Ella eligió la que quería ver», respondió.

«Quedó muy entusiasmada», cerró el músico.

También puedes leer en Radio Corazón: La Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins: Fechas, precios y artistas para el gran evento de Fiestas Patrias