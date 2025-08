La dolorosa crítica de hermana de uno de los hombres desaparecido en mina El Teniente: «Él no debería haber estado ahí…»

Una profunda crítica hizo pública la hermana de uno de los trabajadores desaparecidos tras el derrumbe en la mina El Teniente de Codelco, al relatar la desesperación que viven los familiares frente a la falta de comunicación por parte de las autoridades.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, la mujer (que optó por no revelar la identidad de su hermano) manifestó su frustración por cómo se ha manejado la información durante la emergencia. “Es triste escuchar que canales de televisión den información errónea. Nadie se ha comunicado con nosotros. Tenemos información por amigos que trabajan adentro y tuvimos acceso a lo que dijo el gerente de Codelco. Llame toda la noche para saber como estaba mi hermano y nada”, afirmó.

La crítica de hermana de uno de los cinco trabajadores desaparecidos tras derrumbe en mina

Además, aseguró que “por amigos nos venimos a enterar de las cosas que están pasando adentro. Somos de Doñihue”, dejando en evidencia que, hasta el momento, la información oficial ha sido escasa o nula para los familiares.

Uno de los puntos más delicados que abordó fue el estado de los refugios al interior del yacimiento: “Nos dicen que el refugio está lejos de donde están los chiquillos y está hace dos años deshabilitado. Todos trabajamos ahí y sabemos como están las cosas”, agregó.

La mujer también denunció posibles irregularidades en las funciones que su hermano realizaba al momento del derrumbe, ya que no estarían en línea con su contrato laboral. “Mi hermano trabaja en Teniente 7, pero no sé qué labor está cumpliendo, él tiene contrato como acuñador, pero estaba trabajando en otra cosa. Si no pasa esto, él debería haber estado en otro lugar, porque el trabajaba en el acuñador, no en el equipo de levante. Me contó hace unos días que estaba trabajando en el equipo de levante”, relató.

Profundizando en la diferencia entre ambas funciones, explicó: “el equipo levante es una grúa que trabaja con los viejitos arriba y el acuñador es el que va botando el material, abriendo el cerro. Eso también me da rabia, mi hermano no tendría por qué haber estado ahí. Que nos llamen, porque nadie nos ha hablado, nadie se ha hecho presente, no nos dicen nada”.

Finalmente, indicó que la familia decidió trasladarse hasta el lugar para exigir respuestas. “Nosotros nos vamos a dirigir arriba para ver qué información nos dan. Nos acaban de decir que el gobernador se comunicó con las familias y es mentiras, con nosotros nada. Estando en la casa los nervios no nos da. Él tiene una hija y un bebé en camino. Me asombra de que Carabineros haya emitido un comunicado con 5 fallecidos”, cerró en el matinal.

