¿Extremista?: Esto es lo que tiene prohibido hacer Sammis Reyes en proceso de embarazo de Emilia Dides

El embarazo de Emilia Dides causó sorpresa en el mundo del espectáculo y a través de sus redes ha relatado su proceso.

En ese contexto, es que en las últimas horas la influencer utilizó sus plataformas digitales para hablar sobre algunas de las complicaciones que ha tenido recientemente.

Fue a través de Tik Tok que la ex Miss Universo pidió consejos a sus seguidoras para evitar las náuseas, que son clásicas en los procesos de embarazo.

“No soporto ningún olor, pero sobre todo los perfumes de hombre, los detesto”, fue su confesión.

Sin embargo, recalcó que también es una contradicción, ya que siempre había dicho que el perfume en los hombres era esencial.

“La gente que me conoce de hace mucho tiempo sabe que yo uso perfumes de hombre —usaba—. O sea, si yo conocía a un hombre y no olía a perfume, era seguro una red flag», continuó.

La «regla» que Emilia Dides le impuso a Sammis Reyes

En ese sentido, esto también aplica a su pareja, el deportista Sammis Reyes.

«Ahora, mi pololo me quiere matar, básicamente, porque le tengo prohibido usar perfume», contó la cantante.

“Esta semana ha estado un poco mejor. Entonces hoy Sammis se puso perfume, pero no está en la casa. Llegué, lo olí, y casi me muero”, aclaró.

Sin embargo, no dejó pasar la ocasión de enviar un mensaje a Reyes: «Le puse ¿Qué es más importante? ¿Ponerte perfume o que yo me sienta mal?«, enfatizó.

Para concluir, reveló que ha estado practicando algunas técnicas. «Ya no aguanto más. Corté un limón, lo olí, lo puse en la lengua, intenté, algo bajó… pero sigue y sigue».

