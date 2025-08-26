Fue uno de los participantes más recordados de «Rojo» y hoy enfrenta orden de arresto por deuda de pensión alimenticia

Recientemente, Cecilia Gutiérrez impactó con una noticia. La periodista dejó la grande con la información que reveló a través de su pódcast «Bombastic.

En detalle, la comunicadora dio a conocer la existencia de una orden de arresto contra un reconocido ex integrante de «Rojo: Fama contra fama».

¿El motivo? Una deuda por pensión de alimentos al hijo del acusado. Además, acusan que la orden se habría impuesto la semana pasada.

Juan David Rodríguez y deuda por pensión de alimentos

El sujeto en cuestión es Juan David Rodríguez, quien fue parte de Rojo. Incluso, se logró quedar con el primer lugar en la edición «Revancha» de año 2024.

Su participación no quedó ahí, ya que luego tuvo apariciones en Calle 7, esto en el año 2010.

«Me acaba de llegar aquí al WhatsApp, que el 20 de agosto pasado se despachó una orden de arresto nocturno en contra de Juan David Rodríguez, el cantante de Rojo, por adeudar pensión alimenticia de su hijo, por concepto de pensión alimenticia», comenzó diciendo Gutiérrez.

Además, agregó que: «sí que está con arresto nocturno, es Juan David Rodríguez, ha sido bien complejo ese caso porque él efectivamente anunció que iba a ser papá, estaba con su pareja, luego se provocó un quiebre y él como que desconoció esta paternidad, hizo demandas para saber si era efectivamente el papá».

«Ay, qué heavy, bueno, lamentable, pero a mí me gusta exponer estos casos también porque con los niños no, así que arresto nocturno para el señor Juan David Rodríguez, tendrá que pagar la pensión o si no, a dormir a la capacha», cerró la panelista de Primer Plano.

También puedes leer en Radio Corazón: A sus 88 años: Conmoción en la industria musical por muerte de artista con uno de los mayores clásicos de la música popular en español