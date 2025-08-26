Festikids Mes del Niño 2025: Estos son los artistas que serán parte del evento familiar y podrás ver completamente en vivo

Se va agosto, mes del niño, pero antes se viene el evento más esperado por los pequeños del hogar.

Este domingo 31 de agosto regresa Festikids Mes del Niño, y esta versión viene recargada de energía y entretenimiento, con las mejores actividades y presentaciones en vivo de los personajes favoritos de los regalones de la casa.

Cabe destacar que este evento se realizará en el Gran Arena Monticello de 14:00 a 18:00 horas y contará con un completo programa infantil, que también incluye circo, marionetas gigantes, bandas musicales y carritos de golosinas. Un panorama ideal para celebrar a niños y niñas.

Estos son los artistas que se presentarán en Festikids Mes del Niño 2025

El exitoso espectáculo de Mi Perro Chocolo

Mi Perro Chocolo ha roto récords en Youtube y agota todas las entradas cada vez que realiza uno de sus espectáculos a lo largo de Chile. En Festikids Mes del Niño 2025, presentará el exitoso show «Somos Piratas», con nuevos vestuarios, nuevos corpóreos y un gran barco pirata inflable de 4 metros.

Mi Duende Mágico llega con toda su alegría

Rico, un intrépido ratón viajero, llegó a la Tierra en su cohete, aunque el destino lo llevó directo al Polo Norte, donde pudo cumplir su anhelo de conocer a los Duendes Mágicos. Este 2025, en Festikids Mes del Niño, podrás encontrarte con él y los personajes de Mi Duende Mágico, sacarte fotos y compartir momentos únicos a su lado.

«Descubre lo que te hace bailar» en compañía de Los Ratoncitos Dulces Sueños

La reconocida franquicia Ratoncitos Dulces Sueños presenta un spinoff que traslada a sus más de 60 personajes al universo musical, dando vida a un show donde las canciones son el centro, interpretadas por corpóreos de gran tamaño y apoyadas con animaciones en pantalla.

¿Cómo comprar entradas para Festikids 2025?

Si quieres asistir a este imperdible evento, debes entrar al sistema Ticketmaster, las entradas van desde los $10.000 hasta los $43.000 (más cargo por servicio) dependiendo de la ubicación.