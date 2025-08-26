  • EN VIVO

Festikids Mes del Niño 2025: Estos son los artistas que serán parte del evento familiar y podrás ver completamente en vivo

Este domingo 31 de agosto regresa Festikids Mes del Niño, y esta versión viene recargada de energía con las mejores actividades y presentaciones en vivo.

26 Ago, 2025. 16:19 hrs
Se va agosto, mes del niño, pero antes se viene el evento más esperado por los pequeños del hogar.

Este domingo 31 de agosto regresa Festikids Mes del Niño, y esta versión viene recargada de energía y entretenimiento, con las mejores actividades y presentaciones en vivo de los personajes favoritos de los regalones de la casa.

Cabe destacar que este evento se realizará en el Gran Arena Monticello de 14:00 a 18:00 horas y contará con un completo programa infantil, que también incluye circo, marionetas gigantes, bandas musicales y carritos de golosinas. Un panorama ideal para celebrar a niños y niñas.

Estos son los artistas que se presentarán en Festikids Mes del Niño 2025

El exitoso espectáculo de Mi Perro Chocolo

Mi Perro Chocolo ha roto récords en Youtube y agota todas las entradas cada vez que realiza uno de sus espectáculos a lo largo de Chile. En Festikids Mes del Niño 2025, presentará el exitoso show «Somos Piratas», con nuevos vestuarios, nuevos corpóreos y un gran barco pirata inflable de 4 metros.

Mi Duende Mágico llega con toda su alegría

Rico, un intrépido ratón viajero, llegó a la Tierra en su cohete, aunque el destino lo llevó directo al Polo Norte, donde pudo cumplir su anhelo de conocer a los Duendes Mágicos. Este 2025, en Festikids Mes del Niño, podrás encontrarte con él y los personajes de Mi Duende Mágico, sacarte fotos y compartir momentos únicos a su lado.

«Descubre lo que te hace bailar» en compañía de Los Ratoncitos Dulces Sueños

La reconocida franquicia Ratoncitos Dulces Sueños presenta un spinoff que traslada a sus más de 60 personajes al universo musical, dando vida a un show donde las canciones son el centro, interpretadas por corpóreos de gran tamaño y apoyadas con animaciones en pantalla.

¿Cómo comprar entradas para Festikids 2025?

Si quieres asistir a este imperdible evento, debes entrar al sistema Ticketmaster, las entradas van desde los $10.000 hasta los $43.000 (más cargo por servicio) dependiendo de la ubicación.

