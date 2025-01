En el último capítulo del programa de Chilevisión «Podemos Hablar», Raquel Argandoña dio detalles íntimos de su vida amorosa.

En el marco de la celebración de su cumpleaños número 67, ‘La Quintrala’ se dejó ver con un misterioso hombre, desatando una serie de comentarios al respecto sobre su vida privada.

Cuando Diana le pregunta por el galán, Raquel no dudó en argumentar que con lo ajetreada que es su vida entre viajes y trabajo, no deja espacio para que entre el amor a su corazón, pero que de todas formas «no está sola».

«Estoy muy bien, no tengo una relación estable porque yo viajo mucho. Tengo un amigo con ventaja con quien lo paso fantástico, lo paso muy bien», admitió.

«No lo voy a decir (quién es), pero estoy muy bien. No tengo una relación estable, porque yo viajo mucho. No tengo una relación estable. Tengo un amigo con ventaja con quien lo paso fantástico, lo paso muy bien», confesó la mamá de Kel Calderón.

Una vez admitido esto, ‘La Quintrala’ se sinceró por completo con Bolocco, revelando detalles del regalo que le hizo su «amigo».

«Voy a ser sincera porque yo no miento. Para Navidad me regaló un conjunto de ropa interior, me los probé, me quedaron bien y eran bien cómodos. Esa noche, los desfilé».

Bajo las insistencias de la animadora, Raquel Argandoña no quiso revelar más detalles sobre su amigo con ventaja. Aseguró que este no estuvo presente en su cumpleaños, y confesó de paso que el misterioso galán es «un poco menor» que ella.

Comentarios en redes sociales

Frente a la entrevista de Raquel, se desataron una serie de comentarios en redes sociales demostrando lo querida que sigue siendo: «La Sra. Raquel se ve muy bien, es entretenida, alegre, feliz, y vive la vida que le sonríe», «estuvo muy entretenido el programa», «Raquel sigue siendo la diva de siempre».