Faloon Larraguibel se confiesa previo a la final de Palabra de Honor: «Siempre he sido pesada, y sé lo que provoco»

Este domingo es la gran final de Palabra de Honor, donde la cual Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda se enfrentaran en un duelo a Josué Bernal y Zoe Bayona por convertirse en los mejores reclutas.

Y la primera de estas duplas sabe que corre con grandes ventajas. De partida, porque se han estado preparando duramente desde el final de las grabaciones.

«He entrenado a alto rendimiento por tres meses, he hecho cosas que yo no había hecho nunca. Es muy duro, muy exigente, y ahora siento que mi cuerpo respondería si tengo que correr una maratón. Es mi mejor momento físico, en resistencia, en respiración, en musculatura, fuerza, todo», señala Faloon.

A ello, agrega que está confiada de que ganarán la final. «Estoy súper segura de que voy a ganar porque he luchado para ganar esto, yo luché para llegar a esta instancia, y también me entrené para ganar. O sea, tengo mi objetivo súper claro en mi cabeza y no me lo va a sacar nadie de ahí».

Pese a esto, el jueves Faloon Larraguibel terminó en la clínica, en un hecho que alarmó a sus fans. Al respecto, indica que emocionalmente ya está recuperada, y que solo se trató de un momento de debilidad por meterse mucho a las redes sociales.

«Es que yo me pongo a veces a leer muchos comentarios, y ayer me agarró esta mala onda de la gente. Pero ya estoy bien y lista. Yo siempre he tenido clarísimo que soy una mujer que, o la odian con su vida, o la aman, y eso me gusta también, porque no me gusta aparentar lo que no soy. Si tengo que caer mal, no me importa, no voy a cambiar por encajar con el resto, y eso a veces molesta. Pero soy consecuente, no he mentido. Yo siempre he sido directa, siempre he sido pesada, y sé lo que provoco», explica.

Raimundo Cerda y su preparación para Palabra de Honor

Por su parte, Raimundo Cerda destaca la calidad de entrenamiento que ambos tuvieron bajo la instrucción de Rodrigo Olivo, entrenador de Pangal Andrade. «Lo conocí gracias a Pangal, y he estado yendo todos los días, a veces en doble jornada. No sólo es entrenamiento físico, también mental».

Junto con agregar que «Faloon no falló en ningún entrenamiento, me sigue el ritmo siempre, es impresionante. Una mujer con una garra que no sé de dónde la saca. Con ella lo hemos dado todo, sudando hasta la última gota. Así que estamos confiados de que podemos ganar».

Para el ex Gran Hermano, esta final será una oportunidad para saldar la deuda de ¿Ganar o Servir?, donde no fue capaz de ganarle a Oriana en la prueba final. «Creo que estoy en mi mejor momento físico, porque no me enfoco sólo en la fuerza, también en agilidad, cardio y resistencia».

«Mejoré completamente mi rendimiento, y espero que no sea una competencia como la vez pasada, de sacar palitos y entrar a un cajón, porque Josué pesa menos que yo y debe ser más ágil. Pero de todos modos me he preparado para esas eventualidades, y estoy listo para cualquier cosa», asegura.