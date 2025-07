Productor de reality confesó que golpeó y le robó a reconocido influencer: se jactó en redes sociales y subió un video

Los realities web la están llevando últimamente, y hay uno que se ha posicionado bien arriba en Youtube y redes sociales junto a varios influencers.

Nos referimos a Iquique Shore, quien tuvo en sus filas a Papi Micky y causó estragos dentro del encierro.

¿Qué pasó? Se reveló hace algunos días que el controversial personaje fue expulsado por consumir drogas dentro del encierro.

«Echó a perder todo el reality con su cuestión de vicio. Fue súper terrible trabajar con él. Jamás en mi vida volvería a trabajar con una persona con consumo», fueron las palabras de Katherine González, quien compartió junto a Papi Micky en el programa de telerrealidad.

Asimismo, el involucrado principal se refirió al tema y negó todo tipo de acusaciones, según consignó La Cuarta.

Miguel Devia (Papi Micky) también confesó que tomará acciones legales. Además, reveló que tiene en mente grabar un docureality y que ya no tiene problemas con C4, grupo al que perteneció en un breve periodo.

Productor golpeó y robó a Papi Micky

Recientemente, «Pájaro Verde», quien organiza Iquique Shore, confesó que golpeó al influencer.

Además, a través de un registro mostró accesorios que supuestamente pertenecerían al tiktoker: Unos lentes y una polera de Los Lakers.

«Fui pa’ arriba solo, na’ que con hue.. El Pájaro Verde quería hablar conmigo y me pidió disculpas (…) Salió a hacerme la choreada. Me pareció ver a mi amigo gordito cuando salía, todo tiritón y con cámara atrás, con la Lucy, el pololo y otro hueón más. Entre los tres se acoplaron a pegarme ¡Paaaa! No se les dio la mano», aseguró Papi Micky.

