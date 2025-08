En la reciente edición de Mundos Opuestos, Karla Constant estableció una sincera conversación con Luis Jiménez en una actividad dentro del encierro.

Entre los diversos temas a tratar, no podía faltar el de su reciente separación con Cote López. Cabe destacar que la pareja mantuvo una relación por más de 18 años.

Al momento de abordar ese tópico, el ex futbolista reconoció que fue un proceso muy complicado. Más aún con toda la prensa que estuvo encima, haciendo que fuera uno de los temas más mediáticos de la farándula nacional en el último tiempo.

“Al principio fue difícil, porque separarse después de 18 años y de haber hecho tantas cosas juntos, duele. Hoy es una puerta cerrada, llevamos ya dos años separados. Estamos estables, no somos amigos, pero en un futuro podríamos serlo», comenzó diciendo el ex jugador de Palestino.

Asimismo, aseguró que pese a que haya sido un quiebre complicado, ya está preparado para rehacer su vida y encontrar una nueva musa.

«He conocido gente, pero siento que hasta hace poco no estaba preparado para mantener una relación. Ahora sí, estoy en condiciones, y no me cierro a conocer a alguien. Me siento mejor, y estoy abierto a la posibilidad», continuó.

Uno de los momentos más incómodos de la entrevista, fue cuando Jiménez reveló que al momento de terminar con su ex pareja, el amor continuaba. «Había amor. Y yo creo que hoy todavía hay amor, soló que el amor va mutando», relató.

Los memes que dejaron las declaraciones de Luis Jiménez

Es importante recordar que Disley Ramos se encuentra emparejada a Luis Jiménez dentro del encierro. Por lo que las declaraciones sobre su ex no pasaron desapercibidas.

«Era raro estar escuchándote hablar del pasado y algo me pasaba a mí con eso, pero no era ni enojo para nada. Me sentí un poco incómoda, yo creo que esa es la palabra», reconoció la tiktoker.

“También para mí es raro estar hablando ahí y que tú estés escuchando. Es incómodo”, respondió el ex jugador de La Roja.

Disley no dejó pasar el tema y entregó una sentida reflexión: «Me puse a pensar en el caso hipotético de que esta amistad pasara a algo más químico, y yo soy muy de frenarme a esas cosas cuando veo que la otra persona no está dispuesta a entregarse porque ya lo entregó todo antes. No pensé que me iba a pasar esto, de mostrar mi lado vulnerable, y me pasó. Me sacas el lado sensible”.

Luis Jiménez zanjó el tema: «Es un tema cerrado. Somos personas que queremos lo mejor para el otro que está ahí, sobre todo por los niños, que tenemos una familia. No vamos a dejar de encontrarnos, porque vamos a estar unidos para siempre».

Rápidamente, los ágiles cibernautas comenzaron con sus tradicionales memes, inundado las redes sociales con sus creaciones.

JAJAJAJAAJAJA Disley se transformó en la MISS Dislike #MundosOpuestos13 pic.twitter.com/9RXeIAu45y — GereGere (@Fernacd) August 5, 2025

Pucha en esta tengo que estar con la Disley. La andan criticando que es muy pronto pa enojarse pero wn, el Mago sabe que es incómodo sacar a la ex Y SIGUE #MundosOpuestos13 pic.twitter.com/ejWiigEYLi — VALE Y EVE MIS PROTEGIDAS 🔥💕 (@IsMaryBabe) August 5, 2025