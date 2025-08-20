Don Carter reaparece a una semana del fallecimiento de su esposa y su anuncio fue aplaudido en redes sociales

Una lamentable noticia comunicó Juan Alcayaga hace algunos días, luego de enfrentar el deceso de su esposa.

Por lo mismo, el reconocido comediante se tuvo que bajar de un show en Viña del Mar, donde actuaría junto a Iván Arenas.

Fue a través de sus redes sociales que «Don Carter» informó lo sucedido, posteando un sentido mensaje: «Hoy me despido de mi amada Piru (Conchita), compañera de vida y mi mayor apoyo en cada paso de la vida y el trabajo. Su partida deja un vacío inmenso en mí y en nuestra familia. Pero también, un legado de amor, momentos inolvidables», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Agradezco de corazón a mi familia, amigos y a cada uno de ustedes por sus mensajes, su cariño y por acompañarme en este momento tan doloroso. Sus palabras me han dado fuerza para seguir adelante. Pronto nos volveremos a ver para seguir riendo».

La decisión de Don Carter respectó a sus espectáculos

Recientemente, Don Carter realizó un importante anuncio a través de su Instagram, asegurando que volverá a los escenarios.

«Amigos de Antofagasta, yo tenía un compromiso con ustedes el sábado 23 de agosto y lo voy a cumplir. Muchos piensan que a lo mejor no voy a llegar por lo que sucedió, pero pienso, ¿Qué sería de la risa sin pasar por la pena?», inició.

«Yo voy a estar ahí en el Teatro Municipal el sábado 23 de agosto… la idea es que lo pasemos bien a pesar de todo», continuó.

Las redes sociales no demoraron en respaldar su actuar, deseándole lo mejor y entregándole mucho apoyo.

«Don cárter, no creo que lea esto, pero lo quiero mucho. Su señora estará feliz de verlo siempre agarrar los micrófonos y haciéndonos feliz», «Que fuerte verlo con su cara apenada don Carter… Su señora esposa sin duda alguna seguirá acompañándolo en sus shows..un abrazo enorme» y «Don carter, mucha fuerza en su momento. Me entere porque quería verlo en el show de viña con el profe y quede plop. Espero que vuelva a viña porque quede con las ganas de sus clases de vocabulario», fueron algunos de los comentarios.

