Auditor confundido le contó al Rumpy que se enamoró en un café con piernas: «Ahí me empezó a gustar…» Auditor le confesó al Rumpy en El Chacotero Sentimental que se obsesionó con una trabajadora de un café con piernas, al punto de gastar grandes sumas de dinero y hasta hacerle un show de celos. 23 Ago, 2025. 19:46 hrs Por Sebastián Contreras