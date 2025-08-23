  • EN VIVO

Auditor confundido le contó al Rumpy que se enamoró en un café con piernas: «Ahí me empezó a gustar…»

Auditor le confesó al Rumpy en El Chacotero Sentimental que se obsesionó con una trabajadora de un café con piernas, al punto de gastar grandes sumas de dinero y hasta hacerle un show de celos.

23 Ago, 2025. 19:46 hrs

