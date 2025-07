Tildan a Mega de «matones» luego de «amenazar» a influencer tras filtrar información de nuevo reality: «Les regalé ideas…»

El último reality de Mega fue “Resistiré”. Sin embargo, han pasado seis años desde su emisión y ya confirmaron una novedosa propuesta.

Según información de El Filtrador, el nuevo espacio de telerrealidad mezclaría la cocina con el encierro: «internado de cocina, acá hasta el más duro aprende».

La fecha tentativa para el estreno de este proyecto sería el segundo semestre de 2025.

Influencer tuvo que bajar video luego de filtrar información

Recientemente, el popular tiktoker e influencer Danilo 21, reveló que tuvo que bajar un video que había subido a sus plataformas.

En el registro, Danilo 21 revelaba a una de las supuestas confirmadas del nuevo reality de Mega.

En el video, se refirió a Melissa Gate, famosa influencer colombiana que tiene una gran cantidad de redes sociales en Instagram.

Siguiendo por esa línea, confesó que fue «amenazado» por parte de la señal televisiva, y que podría haber demandas de por medio.

«Me están intimidando con demandas… ahora realmente entiendo por qué la Tonka va a animar este reality», comenzó diciendo el influencer.

Asimismo, confesó que había tenido acercamientos con la producción del reality, y que incluso lo habían invitado a colaborar.

«Estuvimos conversando, tuvimos muy buena onda con los productores. Incluso, ellos me dijeron que querían que trabajara en el área digital porque ellos no tenían», indicó a través de su Instagram.

Pero eso no es todo, ya que también reveló que la idea de acercarse a la influencer colombiana había sido idea propia de él.

«Me pidieron como un plan de acción e ideas para el reality que estoy seguro van a usar. Y la verdad a mí no me molesta, la gente que me conoce de los live sabe que yo regalo estas ideas todo el tiempo, soy una persona súper creativa. Entonces, no me molestaba si ellos me contrataban o no me contrataban», cerró.