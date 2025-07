«Revelaré el nombre, pero lamentablemente fue descubierta, alguien entró a la habitación y los pilló chanchito pasándolo súper bien»

Recientemente, Ingrid Cruz ha estado en el ojo del huracán luego de unas ácidas declaraciones de Francisca Merino. Esto luego de que Cruz revelará que cuando trabajaban junta, hace 20 años, esta le hiciera la vida imposible.

En ese contexto, y a través del programa «Que te lo digo», Francisca Merino se fue de tarro sin percatarse de que se encontraba al aire.

«Yo pololeaba con Luciano Cruz Coke y ella se lo tiraba, se lo agarraba, y ella trabajaba conmigo«, comenzó diciendo.

«Cuando yo lo descubrí, que me lo contó Pablo Illanes, llevaban meses agarrándose a mis espaldas. Obviamente, la encaré, la habré insultado, no me acuerdo si la ‘rotié», continuó.

Revelan nuevo affaire de Ingrid Cruz

En «Que te lo digo» no han cerrado el tema, y le siguen dando cuerda.

Fue Luis Sandoval que soltó una nueva revelación. «Hoy día desperté muy temprano en la mañana con un llamado de Pancha Merino y posteriormente me empezaron a llamar productores, directores, actores, actrices, guionistas del área dramática de Canal 13».

«Hoy día revelaré el nombre de un nuevo príncipe azul que habría tenido en sus sábanas Ingrid Cruz. Pero que lamentablemente fue descubierta, alguien entró a la habitación y los pilló chanchito pasándolo súper bien», continuó.

Siguiendo por esa línea, guardó el misterio hasta el final. «El actor que habría tenido algún tipo de vínculo que Ingrid, aparte de Jorge Zabaleta y de Luciano Cruz Coke, es…»

«Sé responsable con lo que vas a decir», respondió Antonella Ríos.

«Es Benjamín Vicuña. Hoy día destapamos este secreto guardado», lanzó, dejando la patá en el estudio.

En ese contexto, Sergio Rojas se sumó a la conversación: «Esto yo lo había escuchado antes, no me había atrevido a contarlo, porque yo entiendo que estos encuentros se habrían producido a escondidas. Entiendo que Benjamín Vicuña se vanagloriaba entre su círculo cercano de este romance».

Asimismo, Rojas cerró con una confesión. “A mí me dicen del círculo de amigos de Benjamín que él iba a la casa de Ingrid, porque era un romance tan secreto que ellos temían que se viesen públicamente”