¡Pancha Merino soltó toda la data! Sin saber que estaba al aire, la actriz reveló un cahuín que involucra a otra famosa actriz.

Se trata de Ingrid Cruz, quien salió aludida en el programa Que te lo Digo, esto luego de que Luis Sandoval llamara a Francisca Merino, para consultar por antiguas declaraciones.

Cabe destacar que Cruz hizo una denuncia en contra de Merino, por malos cuando eran colegas del área dramática de Canal 13.

Comenzó diciendo en el programa que: «Pasaron muchos años ya, y de hecho me pidió disculpas después. Pero claro, a mí la Pancha Merino me hizo la vida imposible. Tiraba la ropa, me pisoteaba las cosas, me trataba de rota. Fue súper duro».

Además, Íngrid Cruz agregó que: «Pasaron los años y después ella me pidió disculpas, porque fue súper desubicada conmigo, se portó mal, se metió en mi vida privada. Yo aprendí desde ahí, y hoy en día es todo lo contrario».

La controversial llamada al aire de Francisca Merino

En ese contexto, Luis Sandoval llamó a Pancha Merino, quien rápidamente consultó si estaba al aire en ese momento. La respuesta de Sandoval fue afirmativa, pero al parecer la actriz se enredó y no entendió, dejando la pata.

«Ella saca una pelea que tuve hace más de 30 años. Te voy a contar que yo pololeaba con Luciano (refiriéndose a Cruz Coke) y ella se lo tiraba, se lo agarraba y trabajaba conmigo. Se agarraba a mi pololo y era compañera mía de elenco», partió suavecito la ex panelista de SQP.

«Cuando yo lo descubrí, que me lo contó Pablo Illanes, llevaban meses agarrándose a mis espaldas. Obviamente, la encaré, la habré insultado, no me acuerdo si la ‘rotié», continuó.

Acto seguido, Merino volvió a consultar si estaba al aire: «Sí po Pancha, te lo dije al comienzo», respondió Sandoval.

«Nunca más voy a confiar en ti. Hablas para hablar conmigo, no para sacarme cosas al aire… Bueno, eso fue lo que pasó, ella se metió con un pololo mío muchos meses, pero por eso la encaré. Lo debía tener superado, pasó hace más de 30 años. ¡Jamás he andado con un hombre casado, jamás he andado con un hombre comprometido, ni pololeando, ni nada!», cerró notoriamente molesta.