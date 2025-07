¿Quién es Toly Fu?: El pionero de la ranchera urbana que se presentará en La Gran Noche de la Corazón

No queda nada para La Gran Noche de la Corazón, esperado evento que se realizará en el Movistar Arena el próximo 11 de julio y que promete hacer bailar y cantar a una gran multitud de gente.

Por lo mismo, es que artistas de primer nivel llegarán al recinto ubicado en el Parque O’Higgins para entregar lo mejor de su repertorio y hacer una fiesta épica.

Uno de ellos es Toly Fu, joven artista que es pionero de un género que el mismo denomina como «ranchera urbana».

Oliver (nombre real) comenzó haciendo cumbia desde muy joven. Al salir de cuarto medio hizo una banda y tocó en varios escenarios locales.

«Se llamaba Pachanga Fusión y éramos 9 integrantes. Hicimos varios eventos locales, fue de pana, ahí adquirí mucha experiencia y desplante escénico, fue mi educación musical», reveló en conversación con Vamo a Calmarno.

Asimismo, confesó que siempre le gustó la cumbia y que era fanático de grupos como Santa Feria y la Combo Tortuga. «Me creía ellos, me gustaban mucho. Después me metí al urbano porque el reggaeton siempre me ha gustado. A fin de cuentas, yo amo la música», indicó.

Oliver es un entusiasta de la música, fanático del reggaeton y la cumbia. Además, con un oculto gusto por el jazz y multiinstrumentista.

Los sueños se cumplen, el ascenso de Toly Fu al estrellato

En menos de una semana, Toly Fu se presentará en La Gran Noche de la Corazón 2025 haciendo bailar y cantar a todos los presentes, cambiando de roles rotundamente a lo que hacía hace un tiempo.

El joven artista trabajaba de técnico, detrás del escenario, asistiendo a bandas y tirando cables. «Vi desde detrás del telón a Santa Feria, Combo Tortuga y Chico Trujillo por ejemplo», confesó al medio antes mencionado.

En la actualidad, comparte escenarios con las mismas bandas a las que asistía, un claro ejemplo de que, con constancia, los sueños se cumplen.

“Tengo un propósito en esta tierra y no es solo de música. Hay un legado, la idea de dejar un mensaje de calidad, de fuerza”, es el mensaje que manda Toly Fu, pionero de un género en ascenso y que traspasa generaciones.