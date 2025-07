Cómo es común en los realities, los «cara a cara» siempre marcan rating. En Mundos Opuestos no es la excepción, y es uno de los momentos más esperados del encierro.

En ese contexto, se vivió un tenso momento en el último capítulo emitido por el programa de telerrealidad.

Esto, luego de que Juan Pedro defendiera a Princeso, tras ser atacado por Ignacia Michelson.

Todo comenzó cuando Princeso emitió su voto por Disley, enrostrándole que está «estancada».

En modo de respuesta, ella le devolvió el voto y con los ojos llorosos respondió que «No me pareció lo que me dijiste, no me parece que me expongas de esa manera, lo sentí como un ataque. Me he mostrado como soy, no tengo por qué mostrarme todo el día como alguien alegre y feliz, como un toni que hace reír. He sido real en mis emociones».

En esa línea, Ignacia Michelson intervino para defender a su amiga: “Nadie quiere ser un payaso como tú… Para mí él es un payaso, cambia de personaje cada 5 minutos, él no es una persona real, él finge para la pantalla, para mí es una p… disfrazada y con perfume”.

«Ahí dice, ‘no si cambié’. Esa gente no va a cambiar, te va a pegar un puñal por la espalda cuando pueda, porque él viene a jugar solo y a cumplir su sueño, y está perfecto, pero hay formas de cumplir el sueño», continuó.

La inesperada defensa de Juan Pedro a Princeso en Mundos Opuestos

Luego de sus palabras, Juan Pedro levantó la mano para entregar sus declaraciones, sorprendiendo a sus compañeros.

«¿Por qué ella puede decir lo que piensa de Princeso y él no puede hablar lo que quiere? Cada vez que dice algo le llueven opiniones. Yo tengo también opiniones sobre tu forma de actuar y cómo gritas constantemente», señaló.

“¿Por qué él tiene que recibir esa cantidad de opiniones gratuitamente si hay dos personas adelante que son las que tienen que hablar?«, continuó.

Además, agregó que: «Siento que ha sido recurrente, cualquier instancia que ocurre, un palo en la cabeza para Princeso. No sé, me parece raro que sea siempre lo mismo».

Para cerrar, el ex Mekano fue enfático: «No vengo a defender a nadie, pero reconozco patrones, y creo que aunque Leo haya cometido errores, es muy difícil que Leo pueda avanzar si se le aborda de esta forma».

Las redes sociales reaccionan a la defensa de Juan Pedro

Pese a que Princeso fue duramente criticado por los usuarios en redes sociales los primeros días del encierro, la tónica ha cambiado.

Tras sus locuras y ocurrencias, Princeso se ha ganado el corazón del público, mismo que lo apoyó en redes sociales y le ha entregado apoyo en los últimos días.

“Al fin alguien que les enrostre el maltrato constante y matonezco que tomaron por costumbre contra una persona», «menos mal que alguien le bajó los humos a la srta Ignacia y con respeto como lo hace un caballero… grande juan Pedro», fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en redes sociales.