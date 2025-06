Princeso es coronado como el «rey» de Mundos Opuestos: «Soy el anarquista que se opone al reinado»

La noche de este lunes se estrenó un nuevo capítulo de Mundos Opuestos, en el que se vivió un especial momento que tuvo a uno de los participantes se convirtió en el monarca del pasado y del futuro.

Resulta que, un trono al estilo de ‘Game of Thrones’ se instaló en el patio. Frente a esto, es que Princeso de inmediato se lo apoderó, sentándose en él y calzándose la corona.

Entonces Atenea comunicó que, por ser el primero en sentarse, Princeso será el rey de Mundos Opuestos por un día, así que no podrá ser nominado, todos deberán obedecerlo y tendrá libertad de transitar por los dos mundos.

Las órdenes de Princeso como «rey» del reality

Entre sus primeras órdenes como rey, Princeso nombró a Joche Bibbó y Diego Venegas como sus escoltas, pidió comida del Futuro, que Yoan Curtis le sirviera en la boca, y les encargó a Alan Didier y Daúd Gazale realizar flexiones. También pidió tener una cena con Cata Olcay.

Además, aconsejado por Alan, y para congraciarse con su equipo, ordenó que el desayuno del Futuro se lo comieran en el Pasado.

Sin embargo, sus órdenes no cayeron bien entre todos. Juan Pedro Verdier reclamó duramente contra Princeso, indicando que «yo he visto empleados que cuando suben de puesto tratan mal a sus compañeros» y que no obedecerá sus órdenes.

“Me atengo a las consecuencias. Soy el anarquista que se opone al reinado”, sostuvo el uruguayo.