Participante de Mundos Opuestos y sincera confesión amorosa: «Tenía miedo, era la única persona por la que podría sentir algo real aquí».

El amor está en al aire y en Mundos Opuestos lo tienen bastante claro. Diego e Ignacia Michelson se han visto muy cercanos, pero no son los únicos que están haciendo de las suyas.

En el capítulo del día lunes, se mostró el ingreso de «Mago» Jiménez al encierro, y quien estaba bastante sorprendida fue Disley Ramos.

¿Por qué se reía tanto? Preguntaban en redes sociales, y es que la influencer con el futbolista se conocían de antes, así lo reveló Disley tras conversar con sus compañeros.

¿Nuevo romance entre Disley Ramos y Luis Jiménez?

«Yo lo encontraba atractivo y me imagino que a él yo le parecía una chica guapa», señaló tras la llegada del ex futbolista.

Por otro lado, diversas fotos filtradas daban a entender que en tiempo real ya había un acercamiento entre los participantes, y así lo confirmó Disley en una reciente entrevista con LUN.

«El último tiempo hubo mejor onda y amistad, porque coincidíamos en algunos lugares. Ahí ya conversamos. Nos llevábamos súper bien. Era una conexión bien simpática y bonita; nos matamos de la risa», continuó.

Además, agregó que: «Él me preguntó del reality. ‘¿Puede que tú ingreses?, me preguntó. Yo le dije ‘puede ser, ¿y tú?’. Me dijo que no creía. Yo le dije que me gustaría que ingresara porque lo conozco y sería entretenido. ‘Lo voy a pensar’, me dijo«, mencionó sobre Luis Jiménez.

Sobre sus sentimientos antes de ingresar al encierro, fue clara: «Después ingresé y pensé: listo no va a ingresar. Yo tampoco quería que me pasara algo con alguien de acá, no quería tener esa conexión amorosa con alguien, así que cuando entré y vi que no estaba, dije ‘bien’.

«A las semanas ingresa, estando yo en el pasado, sucia, hedionda, con mal ánimo. Si soy sincera, le tenía miedo a sentir algo por él, porque era la única persona por la que podría sentir algo real aquí», cerró la famosa tiktoker nacional.