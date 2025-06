Canal 13 confirma fecha de ingreso de Luis Jiménez a Mundos Opuestos

Cerca de cumplir un mes al aire, es que Mundos Opuestos sigue preparando sorpresas para todos sus seguidores y es así como se avecina un destacado ingreso de uno de los participantes más esperados del encierro.

Se trata del exfutbolista, empresario e influencer Luis ‘Mago’ Jiménez, quien se sumará al espacio de telerrealidad animado por Sergio Lagos y Karla Constant y que se centra en una gran casa dividida en dos mundos, el Pasado y el Futuro.

El exmarido de Coté López y padre de cinco hijos, busca vivir «una experiencia nueva» en su vida y por eso decidió debutar en el género de los reality shows, junto con desafiarse en el ámbito físico con las competencias extremas.

Será en el capítulo de este lunes 30 de junio, que Luis Jiménez debutará en Mundos Opuestos. Ahí se verá su llegada al encierro y todo lo que ocasionará en sus compañeros, como José Luis Bibbó, Marlen Olivari, Daúd Gazale, Princeso, Juan Pedro Verdier y Disley Ramos, entre otros.

La experiencia de Luis Jiménez en Mundos Opuestos

Hay que mencionar que, previo a su ingreso al reality, se confesó sobre este desafío, señalando que «esto es algo que me llama la atención, es algo nuevo para mí y es algo que quizás si me hubieras preguntado hace un par de años o meses, te hubiera dicho que no, pero ahora lo encuentro entretenido».

«Entrar a un reality es de lo más inesperado, es algo diferente, pero pienso que todo es cómo uno lo tome, y la verdad es que yo lo estoy tomando de la mejor manera posible, con las ganas de pasarlo bien y de competir», continuó.

Siguiendo por esta línea, Luis Jiménez agregó: «Estoy en un momento en que estoy tomando decisiones con más facilidad porque en el fondo soy mi propio jefe. Esto es algo que antes jamás hubiera podido hacer, aunque me hubiese llamado la atención hacer algo como lo que haré ahora».