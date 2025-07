Hace algunos días, Jeannette Jara ganó las primarias presidenciales del oficialismo, doblando en votos a sus rivales, obteniendo el 60% de los votos.

Tras su triunfo, los nombres en la papeleta se van achicando y la expectación cada vez es más sobre quién será el nuevo presidente del país.

Es importante recordar que la votación presidencial es obligatoria y se realizará el domingo 16 de noviembre de 2025.

Frente a esto, Latife Soto alzó la voz y lanzó las cartas entregando una de sus tradicionales predicciones. «Mira, se vienen buenos tiempos. El recuerdo de lo que hemos vivido nos va a dar la fuerza para hacer el cambio y avanzar».

Además, agregó que en la actualidad la gente se siente traicionada y «está en una lucha diaria». Asimismo, lanzó el bombazo mientras observaba una de las cartas de su mazo.

Este sería el próximo presidente de Chile, según vaticinio de Latife Soto

«Este es el viajero, me muestra una persona de sexo masculino y de derecha (…) me da la impresión que va a ser un varón el Presidente», señaló sin entregar más detalles, según consignó AR13.

«La nueva persona que llega al gobierno va a mejorar lo económico y también va a dar seguridad, pero eso va a hacer, nada más. También hará otras cosas que son más chicas, pero me atrevo a decir que será un hombre el futuro Presidente de Chile, me da esa impresión por la energía que tienen las cartas, aunque me puedo equivocar», continuó.

Según otros pronósticos, como el Sultan de México, Evelyn Matthei será la próxima presidenta. Por lo mismo, AR13 habló con la vidente y ella fue enfática.

«Siempre la he visto fuera, no veo a Matthei, de hecho, veo cinco personas en la papeleta. Te digo al tiro, dos hombres de derecha, una mujer que va por el oficialismo (Jara) y dos hombres más, que me da la impresión, serían Parisi y Meo», cerró la vidente.

Cabe destacar que Latife asegura que sus vaticinios no se relacionan con sus creencias políticas, y que expresa solo sus sentimientos al momento de leer las cartas.