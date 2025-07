«No hago desnudos y nunca haré, pero ya me estoy animando. Partí tapadita y ahora me estoy destapando más»

La plataforma Arsmate cada vez va ganando más terreno y diversas son las famosas que forman parte de la creación de contenido para adultos.

Una de ellas es Cristina Tocco, quien recientemente fue invitada a «Entre broma y broma», programa web del humorista Luis Slimming.

En esa instancia, reveló que nunca estuvo en sus planes ser una «Chica Arsmate». «Me llamaron y yo pensé que era una joda», señaló.

Fiel a su estilo, Slimming bromeó: «una estafa telefónica».

Tocco respondió: «¡Sí!, dije ‘estos me están llamando de la India para estafarme… con el perdón de los indios».

Me dijeron que era verdad y yo dije: ‘¿Pero para qué me llaman a mí?’; es decir, yo no tenía idea de estas plataformas, sabía que existían, pero no es yo me metí a ver de qué perfil eran», fue su reacción luego de recibir la inesperada llamada.

Asimismo, confesó que lo primero que se le vino a la mente fue «minas en bolas, como concepto general».

En ese contexto, la actriz fue enfática en mencionar que no realiza desnudos y nunca lo haría. Sin embargo, desde la empresa le pidieron tranquilidad, y que se juntaran para tener una reunión.

«Tú siempre jugaste con este rol sexy», respondió Luis Slimming.

«Mira, Lucho: hice obras dramáticas con excelentes resultados, trabajé con Mateo Iribarren Liliana Ross, Alejandro Goic y Luis Ureta, directores serios y unas obras maravillosas; y sigo siendo ‘la vieja caliente’”.

«No quise cosificarte», respondió en tono de humor.

Cristina Tocco y rol en Arsmate

«Para mí es un pituto la verdad. O sea, no es que sea un objetivo profesional; es hacer fotos, como hice miles de veces, solo que acá se cobran nomás”, indicó sobre su participación en la plataforma.

En una instancia, se habló sobre las fotos de pies, las que aún no se hacen en Arsmate. «Yo vivo en un barrio acomodado, que debo ser de las pocas pobres que hay ahí; y mis vecinas, que algunas son ‘pitucas sin lucas’, están desesperadas para ir a ganar plata con los pies. Claro, ¡no se les ve la cara!», dijo entre risas.

Asimismo, explicó sobre el contenido, los porcentajes y como funciona la plataforma. Entonces yo al principio decía ‘escenarios naturales’ e hice en el Cajón del Maipo y, después, emulando la película Ghost, hice esta cosa con la greda en Pomaire, ¡muy sensual! Toda sucia de greda», explicó sobre sus imágenes.

“Pero la verdad es un costo alto lo que propongo, porque hay que trasladar equipos. Pero hasta ahora me han dicho que sí”. Eso sí, la tercera sesión “la hice en un night club, con plumas, de día, y ahí estoy mucho más destapada”, cerró la reconocida actriz.