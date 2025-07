Una candente confesión revelaron Rai Cerda y Faloon Larraguibel en el reciente capítulo de Primer Plano.

Cabe destacar que ellos se conocieron en el reality Palabra de Honor, donde llegaron a la final de la competencia. Sin embargo, se quedaron con la medalla de plata.

Luego de rumores y especulaciones, Rai y Faloon reaparecieron en el programa de farándula, y dejaron en claro su situación sentimental.

Rai Cerda y Faloon Larraguibel confirman su relación

Para comenzar, Rai se refirió a la final de Palabra de Honor: «No nos llevamos el premio monetario, pero nos llevamos el premio más importante, que es el acompañarnos… Vivimos una derrota que fue muy importante».

Asimismo, aclaró que pese a los rumores, hay una real conexión entre ellos. «Muchos decían que era puro show nuestra relación, que estábamos por contrato, que me habían pagado, que me habían ofrecido $ 30 millones por estar con Faloon».

«En esa semifinal nos fuimos a Pucón, que se grabaron unas escenas increíbles, pudimos volver a encontrarnos de la mejor manara, la pasamos increíble. Nos subimos a un helicóptero y conversamos las cosas», continuó.

Respecto a su actual relación, el ex Gran Hermano es enfático en que no es de poner etiquetas. «Me han preguntado, he dicho y también le he dicho a ella que somos pareja. Pero hemos quedado en un acuerdo: el no etiquetar la relación, no somos una pareja de Instagram de andar subiendo todo lo que hacemos. Nos vemos mucho, pero lo hacemos más personal», cerró Rai Cerda.

Por su parte, Faloon Larraguibel se sumó a los comentarios de su pareja. «Sabemos lo que tenemos y con eso estamos claros. No tenemos que estar todo el rato subiendo fotos para que la gente diga ‘sí, están juntos’. ¡No!. Nosotros sabemos lo que hacemos. Evitamos más hate», concluyó la ex chica Yingo.

