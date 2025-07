Don Francisco es viral en redes sociales tras debutar en el reggaetón y dedicarle sus versos a reconocido cantante

Durante las últimas horas, Don Francisco ha dado mucho que hablar en redes sociales tras lanzarse con su «primer reggaetón», el que le dedicó al puertorriqueño Arcángel.

Vale señalar que recientemente, Arcángel estrenó su álbum «Sr. Santos II – Sueños de Grandeza», el que cuenta con la canción «Don Francisco», en la que señala: «Yo no me muero como Don Francisco».

El primer reggaetón de Don Francisco

El reconocido animador compartió un video en su cuenta de Instagram, en la que entregó detalles de su vínculo con el cantante y luego, le dedicó su «primer reggaetón».

«A pesar de yo haber sido uno de los primeros en llevar el reggaetón a la televisión, nunca hablo mucho aquí en las redes del reggaetón porque es una música joven a la cual yo no pertenezco», indicó Don Francisco.

«Me acuerdo perfectamente de Austin Agustín Santos, Arcángel (…) Yo me acuerdo perfectamente de él porque su mamá Carmen Rosas estuvo en ‘Sábado Gigante’ cuando pertenecía al grupo merenguero ‘Las Chicas del Can’. Hicimos algunas reuniones con familiares de ella y él era un niño», agregó.

Y debido a la canción del puertorriqueño, Don Francisco mencionó: «Bueno, Austin Agustín Santos, Arcángel, ¿cómo te puedo agradecer? Voy a hacer mi inauguración, primer reggaetón mío de la historia, dedicado a ti».

Luego, el animador sorprendió con su primer reggaetón y se puso a cantar sobre una base reggaetón. «Arcángel, con cariño esta corona yo te ciño, porque me viste desde niño y porque yo nunca destiño. Hoy, con mucha emoción, te dedico esta canción, porque en nuestra profesión nunca se pierde la ilusión», indicó en su incursión en la música urbana.

Luego Don Francisco mencionó: «A lo mejor me quedo ahí no más, pero la gente que me sigue que haga sus propios reguetones y los va poniendo aquí abajito. ¡Y quién sabe! Quizás el mismo Arcángel también responde».