Marlen Olivari y su indignación tras «íntima escena» de participantes en Mundos Opuestos: «respeto, los niños ven este programa…»

¡Está pasando de todo en Mundos Opuestos! Pasan los días y las parejas que se han formado dentro del encierro cada vez se ven más acarameladas.

En este contexto, Marlen Olivari le llamó la atención a dos tortolitos luego de estar «muy juntos».

Es importante recordar que Disley Ramos y Luis Jiménez tienen una cercana relación dentro del encierro, por lo mismo, no faltan las caricias entre la pareja.

Asimismo, se encontraban en un «íntimo momento» cuándo Marlen Olivari alzó la voz. La showoman les pidió que se recataran, siendo que no estaban haciendo nada prohibido.

«Córtenla, los niños ven este programa, no pueden estar así. Ya pues, respeto, que los menores también ven este programa”, lanzó sin pensarlo dos veces.

Luego del reto, Disley Ramos hizo caso y se fue a su cama. Sin embargo, Luis Jiménez quedó con la llama encendida, y cruzó la pieza hasta llegar a su destino: la cama de la popular tiktoker.

Compañeros quedaron sorprendidos con actuar de Disley Ramos y Luis Jiménez

Luego de la candente acción, los compañeros comentaron la situación a la mañana siguiente.

“El Mago con la Disley, onda pierna arriba. Para mí fue impactante. Todo bien, pero me impactó, no me lo esperaba”, le dijo Juan Pedro a Roon Antonio en Mundos Opuestos.

«Se ven bonitos, yo sí me lo esperaba, lo veo en sus miradas», respondió el periodista.

El ex Mekano respondió rápidamente: «Yo también, pero me imaginé que lo iban a disimular un rato».

Por otro lado, el uruguayo no guardó su sorpresa, puesto que hace instantes habían tenido una conversación sobre sus ex parejas. En esta instancia, «El mago» había hablado de Cote López.

«No habían pasado ni dos horas, yo entré, me senté y él habló de ella, que la lleva para siempre», cerró el ex de Karen Paola.