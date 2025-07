Julio César Rodríguez y su preocupación luego de «hackeo» a su WhatsApp en vivo: «me pasó una cuestión súper rara…»

Una mañana movida tuvo Julio César Rodríguez, luego de pasar por un inesperado momento. Todo mientras estaba al aire en «Contigo en la Mañana».

Mientras se encontraba en el estudio de Chilevisión, Julio César establecía una conversación con sus compañeros y Michel de L´Herbe, experto en gestión de emergencias y seguridad. El debate guardaba relación con las bodegas clandestinas que provocaron un incendio el pasado jueves, debido a que se guardan productos inflamables.

Asimismo, Julio César Rodríguez reveló que sufrió un problema mientras navegaba por WhatsApp.

Mientras se comunicaba con una fuente para descubrir quién era el comprador de los cines Nilo y Mayo. Es importante destacar que esos cines, ahora son las respectivas bodegas que sufrieron con el siniestro.

En ese contexto, el rostro del animador cambió abruptamente. «me pasó una cuestión súper rara, me conseguí el teléfono de Marcelo Morales, director de la Cineteca, y estaba escribiendo y de repente se me apagó y me aparece: ‘esta cuenta ya no puede usar WhatsApp’. Fue al aire».

Andrea Aristegui, compañera de JC, señaló que: «Te bloquearon o te hackearon, qué raro».

Julio César Rodríguez sufre falla de su teléfono en vivo

Más tarde, Julio César Rodríguez comentó lo ocurrido: «Se apagó y volvió (…) Justo me iban a decir quién era el dueño de la bodega. Sin WhatsApp, qué voy a hacer».

Frente a esto, la animadora del matinal de CHV reaccionó sorprendida: «Qué cosa más extraña».

Minutos después, Julio César Rodríguez —quien recientemente asumió como director de programación del canal— se apartó del resto del panel para averiguar más detalles sobre lo que estaba ocurriendo. Con humor, lanzó: «Que me importaba también quién era el dueño».

