¡Bomba en el espectáculo! Filtran antiguo romance de Benjamín Vicuña con reconocida actriz nacional: «Encuentros a escondidas…»

Ingrid Cruz vuelve a ser tema de conversación, esta vez tras las filosas declaraciones que Francisca Merino lanzó en su contra. Todo comenzó cuando la actriz de Demente recordó un difícil episodio de hace dos décadas, revelando que Merino le hizo la vida imposible mientras trabajaban juntas.

En ese contexto, y durante una reciente emisión del programa “Que te lo digo”, Pancha Merino se fue de tarro sin darse cuenta de que estaba al aire.

«Yo pololeaba con Luciano Cruz Coke y ella se lo tiraba, se lo agarraba, y ella trabajaba conmigo», lanzó sin filtro.

Luego, añadió más detalles del conflicto: «Cuando yo lo descubrí, que me lo contó Pablo Illanes, llevaban meses agarrándose a mis espaldas. Obviamente, la encaré, la habré insultado, no me acuerdo si la ‘rotié’».

El tema no quedó ahí. En el mismo programa, el periodista Luis Sandoval aportó un nuevo y sabroso dato que encendió aún más la polémica.

«Hoy día desperté muy temprano en la mañana con un llamado de Pancha Merino y posteriormente me empezaron a llamar productores, directores, actores, actrices, guionistas del área dramática de Canal 13», comenzó relatando.

Revelan supuesto antiguo romance de Ingrid Cruz Benjamín Vicuña

Y luego soltó la bomba: «Hoy día revelaré el nombre de un nuevo príncipe azul que habría tenido en sus sábanas Ingrid Cruz. Pero que lamentablemente fue descubierta, alguien entró a la habitación y los pilló chanchito pasándolo súper bien».

Guardando el suspenso, Sandoval esperó hasta el final para soltar el nombre. «El actor que habría tenido algún tipo de vínculo con Ingrid, aparte de Jorge Zabaleta y de Luciano Cruz Coke, es…»

Fue entonces cuando Antonella Ríos le advirtió: «Sé responsable con lo que vas a decir». Pero Sandoval no se detuvo: «Es Benjamín Vicuña. Hoy día destapamos este secreto guardado», lanzó, dejando a todos boquiabiertos.

En esa misma línea, Sergio Rojas también se sumó a la conversación con su propia información: «Esto yo lo había escuchado antes, no me había atrevido a contarlo, porque yo entiendo que estos encuentros se habrían producido a escondidas. Entiendo que Benjamín Vicuña se vanagloriaba entre su círculo cercano de este romance».

Y cerró con una revelación que le habría llegado desde cercanos al actor: “A mí me dicen del círculo de amigos de Benjamín que él iba a la casa de Ingrid, porque era un romance tan secreto que ellos temían que se viesen públicamente”.