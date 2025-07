Filtran a los dos últimos eliminados de Mundos Opuestos y la gente en redes sociales no lo puede creer

Hace solo algunos días ingresaron nuevos participantes a Mundos Opuestos. Sin embargo, como unos entran, otros se retiran del encierro ubicado en Perú.

Y es que recientemente se filtró la eliminación de dos populares participantes del reality.

Según consignó el medio Infama, Diego Venegas e Ignacia Michelson ya no serían parte de la competencia y habrían regresado a Chile.

Según el portal antes mencionado, la influencer habría sido captada en el aeropuerto de Lima. Por otro lado, Diego sería el más reciente de eliminado de la competencia, y esta habría ocurrido hace algunas semanas.

Recordemos que los jóvenes están juntos dentro del encierro, y de a poco su relación va evolucionando, donde ya se han besado en la transmisión, que cuenta con un gran desfase.

Según Infama, pese a que ya no son competidores del reality, seguirían en conexión dentro del encierro.

En ese contexto, la parejita deja el encierro y se unen a la lista de eliminados que se han filtrado por redes sociales, como lo son Roon, Eskarcita, etc…

Los conflictos no cesan en Mundos Opuestos

Sin duda, Princeso se ha ganado un puesto importante dentro del encierro, el polémico participante no tiene pelos en la lengua y no le importa decir las cosas de frente.

El influencer se ha visto envuelto en varias discusiones, y las más reciente fue con nada más y nada menos que con Luis Jiménez.

Luego de un tenso round de Princeso contra Ignacia Michelson y Marlen Olivari, el ex futbolista les prestó ropa y enfrentó duramente a Princeso.

«Yo no tengo ningún drama contigo, pero es la última vez que tratas de hueona a las chiquillas. Si no, te voy a sacar la chucha. A mí no me importa que me trates así, pero no a ellas, poco hombre», arremetió El Mago.

Princeso, que no se achica con nadie, habló con Chilota luego de la situación: «El hueón se acerca y me amenaza. Le dije que la próxima vez que lo haga le voy a sacar toda su vida de gorreado, y va a quedar la cagá», concluyó.