Benjamín Vicuña alza la voz tras «funa» de China Suárez: «La clase de padre que soy…»

Tras las ácidas declaraciones de China Suárez en contra de Benjamín Vicuña, el actor no guardó silencio y habló con la prensa.

El reconocido actor nacional habló sobre la publicación que posteó su ex pareja a través de sus redes sociales, donde lo acusa de mal padre, infiel y otros descalificativos.

Fue mediante el medio LAM que Vicuña respondió a las interrogantes. «No voy a contestar a tanto odio, la clase de padre que soy, lo saben mis hijos, que es lo importante».

Además, agregó que: «Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos».

La «funa» de China Suárez a Benjamín Vicuña

Cabe destacar que esta controversial discusión comenzó cuando el actor no permitió que sus hijos viajara a Turquía. Esto no le cayó para nada bien a Suárez, quien pretendía vacacionar junto al futbolista Mauro Icardi, su actual pareja.

Por lo mismo, la actriz arremetió con todo y le dedico varias palabras a Benjamín Vicuña. «El papá del año’, quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año, que me dejaba tirada cuando me agarré Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’», partió diciendo la argentina.

«El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quién se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía “sepárate, ¿quién te va a querer con tres hijos?’», concluyó mediante el post.