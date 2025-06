En el último capítulo de Mundos Opuestos, Marlen Olivari protagonizó un tenso encontrón con Yoan Curtis, esto luego de pasar todo un día en tensión por el cara a cara donde resultó nominada.

Resulta que el francés le reclamó que la mesa del almuerzo estaba sucia. Y enfadado, se fue a cuchichear con Princeso, y la ex showoman, al verlo, agregó: «Dime con quién andas, y te diré quién eres. Te has puesto prepotente, qué bueno saber quién eres realmente».

Luego, mientras Yoan discutía con Marlen Olivari, Eskarcita lo trató de «bitch» en broma, y el modelo se ofendió, quejándose del trato que recibe de parte de su grupo.

«Dios, dame la posibilidad de poder nominarlo«, comentó posteriormente Marlen en torno al modelo. Y finalmente todo estalló cuando Alan Didier retó a Curtis a una competencia de «gallitos», y le ganó, tras lo que Marlen comentó, maliciosamente: «Y eso que Alan no se pincha testosterona».

Entonces Yoan trató de «estúpida» a Olivari, y esta no tardó en contestarle. «Es una falta de respeto. Eres un maleducado insolente», lo regañó, pero Yoan no aflojó, y le pregunto de vuelta: «Tú te inyectas el culo, ¿y yo te digo algo?».

«¡Ubícate niñito! No seas maleducado con las mujeres, eres un insolente y prepotente», estalló Marlen con el francés.

Marlen Olivari se confiesa tras fuerte discusión

Más tarde, Marlen Olivari le confirmó a Matías Vega que desde ahora está enemistada con Yoan. «Fue insolente y le paré los carros. Cuando se falta el respeto se acaba la buena onda y la amistad», indicó.

«Yo nunca conectaré con Marlen, nunca. No me gusta, su energía no me gusta. Es una mentirosa», dijo por su parte el francés.

Mientras, Princeso intentó aconsejar a Yoan. «No pelees con las minas, no cometas el mismo error que cometí yo».