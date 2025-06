La noche de este domingo se estrenó un nuevo capítulo de Mundos Opuestos, en el que Daúd Gazale y Princeso protagonizaron una tensa discusión, luego de que el exfutbolista le advirtiera que posiblemente Thammy le ganara el duelo.

«Acuérdate de mí, te va a ganar. Tienes capacidad del h…, es solo suerte. Veo que tienes poca capacidad de competencia», le advirtió a su compañero

Princeso respondió airado. «No eres Dios, ¿qué sabes tú? No subestimes a las personas. Lo mismo dijiste con Mike», le dijo, y a continuación empezó a reírse de la carrera deportiva de Gazale, indicando que en 2008, cuando jugó con Colo-Colo «te metiste a celebrar, te sacaste la polera y mostraste las calugas, estabas contento porque fue el único gol que metiste».

La tensa discusión en Mundos Opuestos

Enfadado, Daúd se lanzó contra Princeso. «Este es el hincha colocolino. Eres un p… pelado, te haces el choro porque sabes que no te pueden tocar», le reclamó.

Cuando Princeso respondió que, como hincha, puede dar su opinión, Gazale volvió a contraatacar. «Me estás hablando de mi carrera, y para mí mi profesión es seria. No me estás respetando, no puedes opinar tan lengua suelta. Tú no puedes opinar de fútbol si no sabes ni dominas nada», le lanzó.

Frente a esto, el chico reality no se quedó atrás. «Si te digo las otras cosas que pienso de ti, puede quedar la cag… No te vengas a hacer el crack si no lo fuiste. No fuiste Mati Fernández, tienes que bajarte un poco», le aconsejó.

«Si yo te digo lo que pienso de ti, te destruyo. Agradece que no te puedo agarrar de las mechas, te hubiese palmeteado hace rato», le advirtió el exfutbolista.