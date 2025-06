¿Posible romance entre Cata Olcay y Princeso?: Esta fue la respuesta de la participante de Mundos Opuestos

Sin duda, Princeso es uno de los personajes más controversiales de «Mundos Opuestos» y en cada capítulo entrega contenido con sus actitudes y ocurrencias.

Asimismo, es que el originario de la quinta región manifestó que se siente atraído por la actriz Catalina Olcay.

Sin embargo, la reconocida intérprete nacional ya dejó claro su posición respecto a los sentimientos de Princeso.

Catalina Olcay y decisión respecto a Princeso

«Cata fue súper tierna conmigo, y es atractiva. Si hay un juego de la botella o algo así, podría ser», reflexionó el influencer en un comienzo.

Por otro lado, Alan Didier también lo alentó para que lograra su cometido. «Dale no más, pide una cita con ella. Yo creo que tienes la perso para conquistar una mina como ella. Y en esta vida nada es imposible», señaló el joven creador de contenido.

Sin embargo, Ignacia Michelson no opinó lo mismo y fue directa con el participante. “Ni cag…, no le mientas a este pendejo. De partida eres un semi hombre, posibilidades no tienes, cabrón. Mira cómo te está manipulando, es el peor consejero”.

El aliento de Alan no quedó solo en palabras vacías, ya que intentó «emparejar» a los jugadores. No obstante, fue una misión sin éxito, porque Cata Olcay fue enfática con su respuesta: «Él es un hombre comprometido».

“¿Viste lo que dijo? A mí me gustaría tener una conversación interesante con ella”, comentó Princeso, cerrando el tema.

Princeso y su relación fuera de Mundos Opuestos

Recientemente, la pareja de Princeso apareció en el react de Mundos Opuestos que se transmite día a día. Sin embargo, confirmó una ruptura con el polémico participante, sin chances de reconciliación.

«Yo prefiero que él siga solo en este camino, más como un aporte… Estar conmigo podría frenar su carrera», cerró María José Riveros, según consignó t13.