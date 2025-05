La confesión de Ignacia Michelson previo a su ingreso a Mundos Opuestos: «No soy tercera de nadie, siempre soy protagonista»

No cabe duda que Ignacia Michelson es una de las figuras más polémicas de los realities. Y a tan solo días de su ingreso a Mundos Opuestos, se confesó sobre lo que espera conseguir en esta nueva aventura.

«Siempre escojo entrar al reality que yo creo que va a dar más de qué hablar. Si entré a ‘Gran hermano’ fue porque necesitaban levantar el rating, y era lógico llamar a la reina de los realities chilenos», asegura la chiquilla

Siguiendo por esta línea, Ignacia Michelson afirmó que «nunca voy a ser como otra, quiero simplemente ser yo. Sigo siendo la misma chica de los realities anteriores, tengo mucha personalidad y sigo siendo directa sin pensar antes de hablar. Tal vez estoy más madura, pero mi esencia sigue siendo igual».

¿Qué espera conseguir en su paso por Mundos Opuestos?

La influencer es muy consciente de sus fortalezas y debilidades, especialmente en lo que tiene que ver con competencias. «Soy muy buena estratega y una gran porrista de todo equipo. Pero soy pésima para competir, sé que voy a perder siempre».

«Lo que me esperanza es que esto es por equipos y con eso puedo salvarme. En ‘Resistiré’ por suerte eliminaban primero a los más buenos y dejaron a los malos para el final, por eso duré tanto. No sé si acá harán lo mismo mis compañeros», continuó.

Consultada por su estado sentimental, se define como alguien que «nunca está soltera», pero dice que espera brillar en Mundos Opuestos como siempre lo ha hecho. «Yo no necesito un ex ni un novio para entrar a un reality, doy contenido por mí misma, no necesito ser parte de triángulos impuestos por otras personas. No soy tercera de nadie, siempre soy protagonista, donde quiera que voy».

Sin embargo, la joven, quien anteriormente ha protagonizado bullados romances con el rapero mexicano Sargento y el cantante urbano Marcianeke, admite tener siempre su corazón dispuesto al amor.

«Si estoy con alguien y me gusta una persona, siempre voy a seguir a mi corazón. Siempre me han gustado los ‘bad boys’, y nunca me cierro a nada. A los chicos reality actuales los encuentro fomes, ninguno es de mi gusto, pero ¿quién sabe si conozco a alguien nuevo acá?», indica Nacha, en torno a quien ya se ha comentado que está acercándose a un joven compañero en el interior del reality.