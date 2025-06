Naya Fácil cuenta la firme de su viaje tras complejo diagnóstico: «Voy a aprovechar lo que me queda de vida»

Hace algunos días, Naya Fácil preocupó a sus seguidores, luego de revelar a través de sus redes sociales que debió ser internada de urgencia, al sufrir una fuerte infección renal, por la cual estuvo varios días en la clínica.

Es en este contexto que, en ese momento, explicó que debió cancelar su viaje a Grecia, perdiendo varios millones. Pero para sorpresa de todos, durante la jornada del miércoles, la pillaron en el aeropuerto de Santiago, generando confusión.

Por lo mismo, es que debió salir a explicar que la dieron de alta el martes, por el absceso renal y perirrenal, quedando con varios antibióticos y cuidados. «Me iban a dar de alta mañana (miércoles), pero yo pedí el alta un día antes, bajo mi responsabilidad y todo».

Junto con lo que Naya Fácil agregó: «Tenía un absceso que es un poco más fuerte que la pielonefritis, en pocas palabras, estaba para la cagá (sic)».

«Efectivamente, llegué a tiempo a la clínica, estuve a nada de no llegar a tiempo, pero por suerte lo hice. Estuve en buenas manos y mi cuerpo resistió bien los medicamentos. Esto da para largo. No porque me dieron de alta me voy a olvidar de todo lo que pasó», continuó.

Además, la influencer explicó que por orden médica, no puede hacer ejercicio, alterarse, pero sobre todo, no se puede aguantar la orina.

El viaje de Naya Fácil a Grecia

Tras esto, es que Naya Fácil explicó por qué tomó la decisión de viajar de todas formar, a pesar de su delicado estado de salud. «Pedí mi alta por mi viaje, y ¿saben por qué me voy de viaje?, porque no quiero perder mi estadía chiquillos, pagué plata por esa estadía y aún estoy a tiempo aprovecharla».

«La vida es una sola y voy a aprovechar lo que me queda de vida. Así que voy a concretar este viaje», cerró.