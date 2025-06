Naya Fácil entrega actualización tras ser internada de urgencia: «Perdí todo»

Durante los últimos días, Naya Fácil preocupó mucho a sus seguidores, luego de que diera a conocer que debió ser internada de urgencia por una infección renal, que hasta ahora la mantiene en la clínica.

Hay que mencionar que, de acuerdo a lo que señaló la influencer, sufrió una pielonefritis, la que se originó de una infección urinaria asintomática que todavía no controla su avance. Además, le diagnosticaron anemia.

Es en este contexto que, durante la mañana de este lunes, Naya Fácil compartió una serie de historias contando nuevos detalles sobre su estado de salud. Junto con revelar qué es lo que ocurrirá con el viaje a Grecia que tenía planeado con su hermana.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Naya Fácil?

«Yo hablé con el doctor ayer, le dije ‘doctor, yo tengo ese viaje programado, estadía, todo’, y me dijo, les vuelvo a reiterar: ‘Yo no soy policía para retenerte, pero si tú te vas a ese viaje, esto puede seguir avanzando'», comenzó relatando la joven.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil afirmó que su doctor le mencionó que «‘si en tres días avanzó esto, imagínate en siete. Puede avanzar a tal nivel que esto se te va a ir hacia los órganos. Se te va a infectar la sangre y hasta ahí llegamos'».

Frente a esto, es que agregó: «Me da lo mismo perder la plata, mi salud está primero».

Tras esto, es que Naya reveló desde la clínica lo que ocurrió con todos los gastos del viaje que tenía listo para los próximos días. «Las estadías que tenía reservadas, una de $2 millones y otra de 300 mil, las perdí. Perdí todo, no me quisieron reembolsar ni un porcentaje».

Mientras que, con los pasajes del avión que no abordó, aseguró que «aún estoy peleándolos. Me tienen en un número de caso, pero no sé (qué pasará)». Junto con señalar que «cancelé el viaje en su totalidad».

«Me tienen que estabilizar para que lo que tengo no siga avanzando y después de eso me dan de alta… supongo», cerró.