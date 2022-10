Se fue de tarro: Natthy Chilena revela cuánto le habría pagado Mauricio Pinilla

Sin duda que Mauricio Pinilla sigue en el centro de la polémica, luego de que se viralizaran una serie de registros en los que aparece con la conocida escort Natthy Chilena, los cuales publicó la propia chiquilla en sus redes sociales.

En su momento, la joven señaló que «estábamos todos locos ayer la verdad, estábamos todos locos y de repente salió la cara de él. Yo estaba sola con él, había una chica, y después yo me quedé sola con él y me fui, nada más que eso».

Pero ahora, volvió a quedar la grande, pues se filtró un audio en el que Natthy Chilena cuenta la firme sobre la cantidad de dinero que le habría pagado Mauricio Pinilla por los encuentros que tuvieron, además de nuevos detalles que no se habían revelado.

Natthy Chilena y sus encuentros con Mauricio Pinilla

En primer lugar, la chiquilla dio a conocer por cuánto tiempo se ha estado juntando con el rostro de TVN. Incluso comenta que se encontraron cuando ya no pasaba nada con Gala Caldirola, de acuerdo a lo que él le había comentado.

«Él me dijo que estaba soltero, hace rato no pasa nada con la Gala, de hace rato que lo atiendo», es parte de lo que contó Natthy Chilena, según lo consignado por FMDOS.

Y la cosa no se quedó ahí, ya que en el audio filtrado sigue relatando lo que ocurrió en el infame video filtrado. «Fui para allá y estaba acompañado de otra chica, después nos quedamos solos».

«Estábamos todos locos, me dio una pila, hace cuatro meses no consumía. Quedé loca loca y empecé a subir todas las stories, no cachaba ni de mi alma» continuó Natthy Chilena.

Aunque sin duda, lo que más llamó la atención es cuando contó la supuesta cifra que le habría pagado Mauricio Pinilla. «Me pagó 2 millones 600 (mil) y ayer se cagó con 350 lucas, le habría sacado más plata hasta que le llegaron los mensaje».