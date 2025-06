Médico detenido por crimen de Francisco Albornoz revela por qué confesó

Este fin de semana se realizó la formalización de los dos detenidos en el caso de Francisco Albornoz, farmacéutico de 21 años que desapareció el pasado 23 de mayo y cuyo cuerpo apareció en un río en San Fernando, región de O’Higgins.

Hay que mencionar que, el hallazgo se realizó a partir de la confesión de Christian González, médico ecuatoriano, quien se entregó a las autoridades y contó detalles de lo ocurrido. Lo que también permitió la detención del segundo involucrado, el chef chileno, José Baeza.

Frente a esto, es que de acuerdo a lo consignado por Contigo en la Mañana, es que en la audiencia, se reveló parte de la declaración del cirujano.

¿Por qué confesó detenido del caso Francisco Albornoz?

«El 27 de mayo (cuatro días después de la muerte de Francisco Albornoz) vi las redes sociales y vi que lo estaban buscando. Al enterarme, lloré mucho, tenía mucha culpa por lo que hice. No entendía lo que había pasado… lo que hice fue ocultarlo, porque yo no le hice nada a Francisco», señaló González.

Siguiendo por esta línea, confesó que «hablé con Kai (Baeza), ya que él me llamó y me preguntó cómo estaba. Quería saber si iba a decir algo o hacer algo, y me dijo que nos viéramos. No quería juntarme con él. Luego de eso no me llamó más».

Por último, reveló los motivos por los que decidió confesar: «Vi en redes sociales cómo la familia y amigos buscaban a Francisco, por eso llamé a mi abogado y vine a la Fiscalía a entregar mi versión de los hechos».