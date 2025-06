Madre de Francisco Albornoz apunta duramente contra detenidos: «Solamente una mente enferma lo haría»

El caso de Francisco Albornoz es uno de los que más ha impactado a los chilenos en los últimos días. Pues luego de su desaparición en Santiago el pasado 23 de mayo, el cuerpo del joven farmacéutico apareció en San Fernando el 3 de junio.

Este hallazgo se produjo luego de que Christian González, médico ecuatoriano involucrado, se entregara a la justicia y confesara la ubicación. Ahora, el cirujano, junto al segundo detenido, José Baeza, están en prisión preventiva mientras dure la investigación.

Frente a esto, es que Jacqueline, madre de Francisco Albornoz, dio una entrevista a 24 Horas, donde entre lágrimas se refirió a estos días sin su hijo. «Me quitaron la mitad de mi corazón», comenzó señalando.

El crudo mensaje a los detenidos del caso Francisco Albornoz

Siguiendo por esta línea, le refirió duramente a ambos detenidos y a sus motivaciones por el crimen. «Ellos dicen que estaban choqueados, pero no. Es un plan macabro, solamente una mente enferma lo haría».

Junto con esto, la madre de Francisco Albornoz afirmó que no descansará hasta encontrar justicia. «No me van a devolver al Francisco, pero sí se va a hacer justicia por todo lo que le hicieron, porque Francisco no sabía con lo que se iba a encontrar».

Por otro lado, la mujer recordó que el día que desapareció su retoño tuvo una sensación muy particular. «Sentía algo muy extraño en mi corazón y después, como que ya no sentí nada».

Finalmente, cuestionó la declaración de González, apuntando a su profesión. «El doctor se supone que está para salvar vidas y en su declaración dijo que Francisco empezó a convulsionar, pero si él no podía ayudarlo con la reanimación, ¿por qué no llamó a Carabineros o a la ambulancia siendo médico?».